Antiga livraria do Globo

Saúde em Porto Alegre II

Como Porto Alegre vai ficar sem hospital? Absurdo, milhares de partidos passaram mas o HPS sempre ficou com a Capital. (Claudia Franceschini)



Estradas

Rodando nesse feriado de Páscoa, pelas trilha da costa verde e voltando pelo coração do estado do Rio grande do Sul, pude observar a poeira esvoaçante em nosso céu, extraídas com as colhetadeiras de soja e dos chaminés dos engenho de arroz, encobrindo nosso estado. O RS pintado de amarelo e verde, salpicado por manchas pretas e vermelhas do gado Blac e Red angus. Pode se deduzir que somos punjantes e ricos, voltando novamente a ser a cabeça do Brasil. Avante RS!!!. José Valdai de Souza

Conecta

No episódio 15 do videocast JC Conecta, Ico Thomaz recebeu Renato Moicano, lutador do UFC, sucesso dentro e fora dos ringues ( YouTube do JC ). Excelente entrevista, 30 minutos de resenha top. (Moises Rodrigues)