Inovação e retenção de talentos no RS

O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), Odir Dellagostin, acompanha a evolução do ecossistema gaúcho de inovação há muitos anos, e defende que é preciso incentivar o empreendedorismo entre doutores como forma de reter talentos no Estado (Coluna Mercado Digital, Jornal do Comércio, edição de 11/03/2025). O salário de um pós-doc no RS é inferior a R$ 6 mil, enquanto um pós-doc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) recebe R$ 12 mil. A diferença é clara, não é surpresa que muitos escolham partir. Houve avanços, mas ainda há muito a ser feito. (Élder Pacheco da Cruz)