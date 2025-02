Entrevista especial com Luciano Zucco

há uma "perseguição à direita" e que não houve uma tentativa de golpe O deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL) assumiu em 1º de fevereiro a liderança da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Jornal do Comércio (edição de 03/02/2025) ele afirma que, mas uma infeliz manifestação que trouxe danos ao patrimônio. O problema não é a direita, mas a extrema direita, um mal para o País assim como se fosse a extrema esquerda. Extremismo só leva à ruína! (Luis Carlos Pez, de Palmeira das Missões)

Entrevista especial

As perseguições só acontecem quando somos do contra, nunca quando somos a favor. (Holanda Nunes)

Volta às aulas

ano letivo na rede estadual que começa neste mês de fevereiro é o primeiro de ciclo completo após a enchente de maio. Além disso, enfrenta desafios e mudanças significativas, como a nova reforma no Ensino Médio e a proibição do uso de celulares em sala de aula. Segundo a secretária de Educação, Raquel Teixeira, o ensino gaúcho nunca esteve tão preparado como neste início de ano (JC, 07/02/2025). Só quem vive sabe a verdade! Nem há mais o que comentar… Perdemos a energia afundados em burocracia! (Cláudia Moura)

Acidente aéreo

queda de um avião particular de pequeno porte na sexta-feira passada, em São Paulo, matou os gaúchos Gustavo Medeiros (piloto) e Márcio Carpena (advogado). O piloto chegou a pedir à torre de controle "retorno imediato" ao aeroporto do Campo de Marte logo depois de decolar (JC, 10/02/2025). O piloto foi muito preciso diante de tal emergência, atingindo o mínimo de pessoas possível. Antes da queda, muitos veículos viraram à esquerda, deixando a pista mais livre na tentativa de um pouso emergencial. (Fábio Breda)

Acidente aéreo II

No Brasil, está caindo um avião particular atrás do outro! Aviões muito velhos (pra comprar um novo é muito caro), manutenções feitas (mas serão eficientes com padrão de primeiro mundo e com funcionários realmente capacitados?) e peças originais do fabricante ou chinesas mais baratas. Será que esses aviões velhos podem voar indefinidamente? Há combustíveis apropriados para o motor original? No Brasil se mistura tudo. (Luís Fernando Alfaya)