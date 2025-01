O novo shopping da família Zaffari

novo shopping da família Zaffari

shopping (Coluna Minuto Varejo, JC, 27/01/2025). E o da Bordini continua igual, falta espaço etc e tal. Compraram todas as casas ao redor, mas modernizar e aumentar o espaço até hoje nada! (Aurora Freitag) está quase finalizado na região mais valorizada de Porto Alegre. As marcas que vão ocupar o Bourbon Carlos Gomes já começam a fazer obras. Além disso, o supermercado, âncora do complexo, terá a instalação de mobiliário e equipamentos. Tudo indica que pode abrir antes doshopping (Coluna Minuto Varejo, JC, 27/01/2025). E o da Bordini continua igual, falta espaço etc e tal. Compraram todas as casas ao redor, mas modernizar e aumentar o espaço até hoje nada! (Aurora Freitag)

Minuto Varejo II

Arquitetura Peru no Pires. Cinza, sem verde. (Fernanda Martins Costa)

Minuto Varejo III

Única coisa que os empresários sabem construir em Porto Alegre são os shoppings. Cada 1 quilômetro tem um shopping nessa cidade! (Douglas Silva)

Ministra da Saúde

implementação da tecnologia Wolbachia, no combate à dengue Em visita a Pelotas, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a. Trindade também visitou obras do Hospital Regional de Pronto Socorro, e reforçou importância de investimento de R$ 265 milhões do PAC na ampliação do hospital-escola da Ufpel (Site JC Sul, 24/02/2025). Esse é só mais um dos motivos pelo qual a Região Sul do RS está sempre defasada. Mais uma visita eleitoreira e midiática. (Gilseu Veronese)

Carne

empresa suspeita de comprar e revender carne bovina estragada Policiais civis do Rio de Janeiro fizeram operação contra uma, que ficou submersa durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024 (Site do JC, 22/01/2025). Absurdo. Comprei uma maminha que estava com cheiro de podre. Embalada e com data de validade dentro. (Giovani Kucma)

JCast

publicidade digital e os desafios e oportunidades da inteligência artificial O episódio do Conecta, um programa da plataforma JCast, do Jornal do Comércio, trouxe como convidada Débora Sabidussi, vice-presidente de Performance e Dados na Cadastra. Débora abordou temas como a evolução da(JCast, JC, 23/01/2025). Episódio incrível pra quem se interessa por marketing digital e dados. (Mari Tortorella)

JCast II

Débora é absurda! Uma das maiores referências do mercado. (Fabrício Borges)