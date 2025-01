Empreendedores investem em turismo de verão na Grande Porto Alegre. Seja por conta de compromissos ou orçamento, muitos moradores de Porto Alegre e região têm buscado alternativas mais próximas para aproveitar os dias de sol. Entre essas opções, destaca-se o Parador da Lagoa, em Itapuã, Viamão (Caderno GeraçãoE, JC, 24/01/2025) . A Grande Porto Alegre tem um potencial enorme, parabéns aos envolvidos. (Noberson Graoski)

GeraçãoE

Baita ideia, parabéns! Se souber explorar os nichos de esportes aquáticos vai voar longe. (Flavio Cabrera)

Trânsito

Chama atenção a mediocridade em que vivemos (ou que nos é imposta). A linha de "corte" está lá embaixo! Recentemente, criaram uma lei para dividir a carteira de motorista do tipo "B" em categorias B1 e B2, para condutores de carros manuais e automáticos. A justificativa é que seria necessário treinamento para carros automáticos, pois há o risco de a pessoa pisar no freio com o pé esquerdo, pensando que é a embreagem. Por favor! Outro exemplo são as sinaleiras em rótulas. Com raras exceções, não deveria haver semáforos nelas. No entanto, devido ao fato de motoristas não compreenderem o funcionamento das rótulas, instalam-se sinais de trânsito. Em vez disso, deveriam educar melhor os condutores, fazer campanhas educativas ou até mesmo cassar as carteiras daqueles que não compreendem as regras. (João Paulo Silveira)

Fasc

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). O projeto, protocolado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) no início do ano, foi suspenso até a realização de uma audiência pública para sua discussão. A matéria recebeu 12 abstenções da oposição e 23 votos favoráveis (Jornal do Comércio, 24/01/2025). Tá tudo certo, a cidade quase não tem moradores de rua! (Juliana Be)

Fasc 2

Ótimo! Máquina pública tem que desinchar, Carris, CEEE etc. (André Pereira)

Fasc 3

Acabando com a Fasc, abre brecha pra contratação de funcionários sem concurso... deve ser essa a intenção! (Rogério Sippel)

Oscar 2025

O longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui foi indicado por Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres por Melhor Atriz (Jornal do Comércio, Contracapa, 24/01/2025) . Na torcida! Merece o Oscar! (Rose Gehrke)