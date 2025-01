PPP do lixo de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre pretende passar os serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos urbanos, o lixo, para um parceiro privado por 35 anos. O serviço enfrenta dificuldades há anos na Capital e não alcançou as melhorias esperadas pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) na sua primeira gestão. A coleta convencional (orgânicos e rejeitos), a seletiva (materiais recicláveis secos), o tratamento, o transporte e a disposição final dos resíduos ficarão, caso avance a ideia do governo, sob responsabilidade de uma empresa ou de um consórcio de empresas (Coluna Pensa a Cidade, JC, 22/01/2025). Trinta e cinco anos, deve ser bom esse contrato. Na empresa tu tem que mostrar (resultado) em três meses. E dispensar se não corresponder. (Renato Lacerda)

Pensar a cidade

Desastres relacionados à água, sejam por chuva ou seca, causaram mais de 8,7 mil mortes em 2024, deslocaram 40 milhões de pessoas e provocaram prejuízos estimados em US$ 550 bilhões. Estes dados abrangem o ano passado inteiro e são do Global Water Monitor (monitor global da água), divulgado no início de janeiro (Coluna Pensar a Cidade, JC, 14/01/2025). Só nós sabemos o que passamos e perdemos... E continuamos a passar. (Ferreira Lima)

Hélio Nascimento

Concordo em tudo com o comentário a leitora Lise Vaz a respeito da merecidíssima homenagem prestada pela Accord ao grande Hélio Nascimento (JC, Palavra do Leitor, 21/01/2025). É, com certeza, o melhor crítico de cinema que temos, há mais de 60 anos. Só não concordo com a observação da citada leitora sobre o fim do cinema. Pelo contrário, se propagou. Hoje, até no celular podemos assistir filmes, em qualquer lugar no planeta. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

Donald Trump

A posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem gerando expectativas no Brasil. De acordo com o professor de Relações Internacionais e Política Externa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), André Luiz Reis, "a tendência é uma relação binacional Brasil - Estados Unidos sem grandes sobressaltos, mas acompanhada de um crescente distanciamento" (Jornal do Comércio, 22/01/2025). Brasil precisa ampliar relações com outros países pra ficar menos dependente dos EUA. No futuro, serão os EUA querendo parceria com o Brasil. (Ernane Pfuller)

Patinetes

Assisti estarrecido reportagem de TV que revelou que a legislação determina que patinetes devem transitar na calçada. O que se vê em Porto Alegre são estes veículos trafegando em espaços destinados a ciclistas, nas calçadas e na pista de rolamento, indiscriminadamente. Já tivemos vários acidentes graves - inclusive fatais. Falta fiscalização, conscientização e divulgação. Isso se faz urgente, sob o risco de termos repetidas tragédias logo à frente. (Gilberto Jasper)