Agricultura familiar no PIB gaúcho

Reportagem Especial, caderno Empresas e Negócios, Jornal do Comércio, edição de 30/12/2024 Segundo os dados do IBGE, a maioria dos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Sul são destinados à agricultura familiar. O setor é também o que mais emprega no meio rural e corresponde a uma importante parcela do PIB gaúcho (). Queremos benfeitorias estruturais para o povo do campo, especialmente estradas pavimentadas e rede de distribuição elétrica mais abrangentes e eficientes! O RS precisa avançar e cuidar melhor da sua valorosa agricultura familiar. (João Maurício Hack Cardoso)

Jornal do Comércio, edição de 02/01/2025 O Minuto Varejo contou a história do Paulinho do Chopp, que dá expediente há 14 anos na orla de Torres. O Paulinho vende acolhimento, diversão e entretenimento. O vídeo no Instagram do JC mostra como é a atuação do ambulante na Praia Grande (). Diferenciado! O cara é o mestre do chopp e dom bom atendimento. Ele se destaca por sua alegria em servir. (Douglas Borges)

Esse é fera! Não é sobre o chopp, é sobre atendimento de qualidade! (Denise Alves)

JC, 02/01/2024 Veranistas que chegam ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul têm se surpreendido com áreas da praia cercadas. Estacas de madeira foram instaladas ao redor de partes das dunas. O biólogo e diretor de Meio Ambiente da prefeitura de Xangri-Lá, Matheus Magnus Francisco, explica que trata-se de uma medida de contenção da areia (). Muito antigo este sistema. Antigamente as cercas eram feitas com taquara e palha. Passarelas não tem a mesma função, são mais bonitas, mas menos eficientes. (Denise Pizzato)

Tem uma cidade no extremo sul catarinense que passava por esse problema, resolveu construindo passarelas, a vegetação cresceu, as dunas se fixaram e hoje tem uma paisagem linda. (Té Borges)

GeraçãoE, JC, 2/1/2025 Em 2021, Fabiano de Oliveira Alves, nome à frente da marca O Doceiro, planejava montar uma cozinha profissional em uma peça nos fundos do atelier onde sua mãe trabalha. Operando em Porto Alegre há quatro anos, hoje ele vive outro momento com a conquista do seu ponto físico para a venda de doces de pote e bolos caseiros (). Que orgulho! Melhores doces de Porto Alegre. Sou cliente antiga e indico. (Marla Tedesco)