Um passo além no empreendedorismo

abre em março um café dentro do campus Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Ufrgs Empreendendo com a venda de brownies desde 2022, estudante José Laurito, de 24 anos, decidiu dar um passo mais ousado: ele(Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 28/11/2024). O melhor brownie e sempre vem acompanhado do carisma gigante do Zé! Se tornou parte da minha vida acadêmica e dos meus amigos. Os melhores almoços do RU sempre pedem um brownie do Zé. (Vitória Malikovski Castello)

Empreendedorismo II

O dono do melhor brownie e do melhor coração do mundo, agora com um espaço pra chamar de seu. Merecido! (Lúcia de Oliveira)

Inundações

O Guaíba e a Lagoa dos Patos não têm profundidade e largura suficiente para dar vazão ao volume dos cinco rios que recebe. Sem desassoreamento há anos, a enchente de maio foi a gota d'água. As áreas internas de rios e lagoas deveriam ter a sua profundidade preservada pelos órgãos responsáveis, que têm se omitido de fazer. As inundações de novembro de 2023 foram um alerta vermelho que o governo estadual desprezou. Pergunto: vai passar em brancas nuvens esta tragédia, simplesmente culpando a natureza e continuando com a inércia? Ninguém será responsabilizado? (Carlos Humberto Furlan)

Varejo

O varejo gaúcho está conseguindo dar a volta por cima pós-enchente de abril e maio, segundo a Federação Varejista do RS (Coluna Minuto Varejo, JC, 06/12/2024). O varejo é forte, mas se acabar com a escala 6X1 vão todos para debaixo da ponte. (Peterson Soza)