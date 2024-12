Jorge Gerdau lança livro com lições pessoais e profissionais

Jorge Gerdau é um dos principais empresários gaúchos , com papel de destaque no mundo corporativo nacional e internacional e fundamental na consolidação da liderança da Gerdau como uma das principais siderúrgicas da América Latina. Na última semana de novembro, Gerdau lançou um livro com lições pessoais e profissionais (Jornal do Comércio, edição de 28/11/2024). Uma referência em empreendedorismo e marco na literatura de Administração. (Janete Marina Ibias Costa)

Jorge Gerdau II

É exemplo da pessoa certa, no lugar certo e no momento certo, o livro vai para minha lista de presentes de Natal, tenho certeza que é uma ótima leitura. (Claudia Pires)

Jorge Gerdau III

Não vejo a hora de começar a ler! (Marilene Bittencourt)

Luxo

Porto Alegre está entre as cidades brasileiras líderes no mercado de imóveis de alto padrão . Segundo pesquisa da consultoria Brain, a capital gaúcha - ao lado de São Paulo e Curitiba - apresentou no primeiro semestre do ano o maior número de vendas de unidades classificadas de superluxo, com valores a partir de R$ 3 milhões (JC, 28/11/2024). Isto nada mais é do que a gentrificação, desorganização e, sobretudo, a desertificação da cidade. A cada ano Porto Alegre decai com sua população. Em breve teremos uma cidade fantasma. (Flávio de Boni Joukoski)

Defesa Civil

Defesa Civil Alerta O projetoentrou em operação no dia 4 de dezembro. Todos os estados da região Sul e Sudeste do Brasil estão aptos para receber os alertas em casos de desastres de grande perigo (Site do JC, 04/12/2024). Qualquer pingo de chuva já alaga Porto Alegre. (Marcus Hering)

Banheiros públicos

cobrança pelo uso de banheiros públicos A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei de autoria do Executivo que permite a. Assim, poderão perder a gratuidade parte dos sanitários localizados em imóveis explorados comercialmente, como estádios e terminais rodoviários e metroviários. Pelo menos 50% das instalações deverão permanecer gratuitas (JC, 28/11/2024). Já pagamos tantos impostos que o mínimo a fazer é devolver em serviços públicos, gratuitos e limpos, principalmente banheiros. (Rita Eliane Culau)

Banheiros públicos II

A meu ver, se vão cobrar, então deixa de ser público. (Isoleti Santos)