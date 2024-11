Entrega de empreendimento de luxo confirma tendência do mercado imobiliário na Capital

Porto Alegre está entre as cidades brasileiras líderes no mercado de imóveis de alto padrão. Segundo pesquisa da consultoria Brain, a capital gaúcha – ao lado de São Paulo e Curitiba – apresentou no primeiro semestre do ano o maior número de vendas de unidades classificadas de superluxo, com valores a partir de R$ 3 milhões. Nesse modelo, a Cyrela Goldsztein entregou nesta quarta-feira (27) o primeiro empreendimento nestas características no Bairro Bela Vista.

Assinado pelo Studio Pininfarina – escritório italiano consagrado pelos desenhos de carros das marcas Ferrari e Masserati –, o projeto conta com 25 apartamentos com metragens que variam entre 333m² e 478m², cujos valores iniciais são de R$ 9,5 milhões. Apesar do preço acessível a pouquíssimos compradores, em oito meses foram vendidos 18 habitações (atualmente há apenas cinco sem proprietários).

“É preciso ter coragem para lançar o empreendimento mais caro da cidade. Sendo assim, o cliente precisa perceber a diferença. Toda materialidade, todo design e todo o acabamento é feito de forma muito especial para essas famílias que vão morar no local”, destaca o CEO da Cyrela Goldsztein, Rodrigo Putinato.

O projeto carrega características inconfundíveis de empreendimentos desenvolvidos pelas duas empresas. Com visual impactante, o prédio tem linhas curvas que se estendem da fachada às áreas internas, criando uma atmosfera arrojada e dinâmica. A preocupação com os detalhes, afirma o executivo, são observadas desde o piso das áreas comuns (que de tão pesado precisa ser colocado com guindaste) até os frisos de latão cortados a laser que unem cada pedra.

Rodrigo Putinato, CEO da Cyrela, apresentou o projeto TÂNIA MEINERZ/JC

A fachada com traços sinuosos é feita com material resistente aos intempéries e aos efeitos do tempo. Os terraços e as varandas levam a luz natural para dentro das casas, proporcionando a inclusão de plantas que ajudam a manter as condições climáticas internas e externas. “Tivemos a preocupação com cada pequeno detalhe, a cada material escolhido. Não basta ser sofisticado, mas precisa ser funcional e agradável ao morador”, afirma Paolo Trevisan, vice-presidente de design do Studio Pininfarina.

As unidades residenciais têm uma planta grandiosa e totalmente personalizável, com quatro suítes e sala de estar integrada a uma área gourmet ampla. Além disso, há automatização nas persianas dos dormitórios, espera para calefação nos pisos do banheiro, gerador atendendo a todas unidades e ar condicionado. O condomínio possui ainda uma infraestrutura de lazer completa com dois salões de festas com área gourmet, piscina interna e externa, sauna seca, sala de massagem, academia inteiramente equipada com aparelhos Technogym, sala de jogos, brinquedoteca, entre outros.