O projeto de concessão do Dmae

O projeto de concessão do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) já recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral do Município, o liberando para seguir à Câmara Municipal com poucas alterações solicitadas. A concessão foi uma das propostas de campanha de Sebastião Melo (MDB), prefeito reeleito de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 29/11/2024). Dinheiro não cai do céu! Melhor uma empresa administrando e conservando, do que "aos cuidados da população" sucateada. O município não tem verba, gente. Acordem! Não volta nada de Brasília. Está certíssima a decisão! (Gustavo Motta)