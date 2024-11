A demolição do Esqueletão

obras de demolição do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre As, estão ocorrendo por etapas. A principal tarefa será implodir a estrutura em data a ser marcada. Quando isso acontecer, o vazio será um terreno cujo uso também é incerto. Do ponto de vista comercial, será um espaço dos sonhos para erguer um complexo (Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 22/11/2024). Porto Alegre hoje é uma cidade feia e suja, muitos bairros já abandonados e outros em processo de abandono. Moradores de rua em cada esquina e lixo espalhado por toda parte. Isso aí não é nem de longe a coisa mais feia da cidade. (Beto Arisi)

Esqueletão II

Agora, quando não sobrar nada, não podem deixar vazio, porque já sabemos que vira lugar para consumo de drogas. (Sandra Magali Cardoso Cros)

Esqueletão III

Finalmente! Era feio e um perigo. (Maria Luiza Fávero)

Meio ambiente

Na questão do conflito entre árvores e redes elétricas, e outras, inúmeras inconsistências e equívocos ocorrem. Mesmo na recente lei estadual que procura tratar do caso. Por exemplo, facultar os agentes das redes a lidar com as árvores, quando é uma atribuição indelegável do poder público municipal. Em Porto Alegre, desde 1992, o Decreto 10.237 estabelece normas a respeito, entre as quais, a prerrogativa impedindo as tais "podas" entre abril e setembro. Lamentavelmente, as gestões posteriores não as aplicaram, com a omissão dos vereadores. (Caio Lustosa, ex-secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre)

Junta Comercial

uma nova sede na avenida Borges de Medeiros A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul está em, 521, no Centro Histórico de Porto Alegre. As atividades no novo endereço começaram em outubro (JC, 08/11/2024). Importante desafio aos novos empreendedores e empresas constituídas. A Junta faz do RS um aliado para a evolução dos negócios. (João Afonso Boer)

Política

Betina Worm (PL) Vice-prefeita eleita de Porto Alegre,tem o desafio de dar sequência à gestão, junto a Sebastião Melo (MDB), nos próximos quatro anos. Médica-veterinária do Exército há mais de 30 anos e estreante na política, ela quer agregar os conhecimentos e experiências que teve como militar ao governo municipal (JC, 11/11/2024). Essa experiência não serve para o serviço público, pois, simplesmente, existe um abismo pela limitação da arrecadação municipal. (Jonhy Cavalcanti)