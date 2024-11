Homenagem aos voluntários da enchente

Começou a ser erguida no Parque Pontal, em Porto Alegre, uma instalação em homenagem aos heróis anônimos responsáveis por inúmeros resgates de vítimas das enchentes de maio deste ano no Rio Grande do Sul. O Monumento ao Voluntário Anônimo, criado por Siron Franco, de Goiânia, é uma iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais e será inaugurado no próximo dia 2 de dezembro (Jornal do Comércio, edição de 18/11/2024). Muito merecido! Gratidão àqueles que se uniram em torno do resgate de todas as vidas impactadas. (Marta Tentardini Antunes)