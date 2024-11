Indústria e inovação

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, afirma que acelerar a inovação na indústria e reter talentos no Estado são prioridade em seu mandato de três anos, que vai até 2027. O dirigente quer ter uma extensão do Instituto Caldeira dentro da Fiergs e pretende levar avanços tecnológicos para pequenas empresas - 95% das indústrias gaúchas têm até 50 funcionários (Jornal do Comércio, 23/10/2024). Um assunto de extrema importância para o crescimento do Rio Grande do Sul. (João Mello)