Envelhecimento e baixa natalidade desafiam o Rio Grande do Sul

Um dos aspectos que mais tende a impactar o Rio Grande do Sul nos próximos anos é algo que passa despercebido no dia a dia dos gaúchos: a inversão da pirâmide etária. Isto é, cada vez mais a população do Estado está envelhecendo e, com a baixa na taxa de natalidade, o número de idosos já supera o de crianças. A longo prazo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prevê que 40% dos gaúchos terão acima de 60 anos em 2070; neste mesmo ano, a população geral deve ser 18,9% menor do que hoje.

Em números absolutos, o impacto também será significativo. A população idosa do Rio Grande do Sul irá chegar a 3,6 milhões em menos de cinco décadas. Além disso, a idade média, que era de 31 anos em 2000 e já subiu para 38,1 atualmente - maior do País - deverá alcançar 49,2 anos. A taxa de natalidade seguirá em declínio, projetada para 1,41 filhos por mulher já em 2035, indicando um futuro com cada vez menos nascimentos.

LEIA TAMBÉM: MPRS e Cremers investigam médicos de Parobé indiciados por morte de bebê



O diretor do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Pedro Zuanazzi, aponta que o envelhecimento populacional trará problemas diretos para o cenário fiscal e, por consequência, para a economia gaúcha. "É um grande desafio para as contas públicas, especialmente no que diz respeito à previdência. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho, o déficit previdenciário cresce, reduzindo a margem de manobra para investimentos e despesas essenciais", destaca.

Para Zuanazzi, essa pressão exige novas estratégias, como o estímulo à produtividade e a adoção de tecnologias que fortaleçam a economia, principalmente nos setores de inovação. "Já passamos pelo período do bônus demográfico, quando a população ativa impulsionava o PIB de forma quase natural. Agora, a única forma de manter o crescimento econômico será através do aumento de produtividade. Sem isso, o Estado enfrentará sérias dificuldades econômicas", acrescenta.

De positivo, porém, ele enxerga que a mudança no perfil demográfico pode, paradoxalmente, contribuir para uma queda nos índices de criminalidade. "Estudos apontam que a maioria dos envolvidos em crimes violentos pertence à faixa etária dos 18 a 35 anos. Com a redução no número de jovens, a tendência é que os índices de criminalidade também diminuam", completa o economista.

Outro ponto crítico para o futuro do Estado é a capacidade do sistema de saúde em lidar com o crescimento da população idosa. Para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Ronaldo Boldin, isso demandará uma transformação estrutural: "não estamos preparados para atender uma população como essa que está se formando. Com o envelhecimento, a probabilidade de surgirem problemas de saúde aumenta. Podemos esperar um aumento significativo de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além de enfermidades neurológicas", alerta.

Boldin destaca, ainda, que a necessidade de atendimento à população com mais de 60 anos pressionará o Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo investimentos robustos e políticas públicas focadas nos idosos. Ele também pede uma maior diversidade de perfis profissionais no sistema, sobretudo aqueles que atendem necessidades específicas da terceira idade.

"Segmentos como gerontologia e terapia ocupacional, que atendem necessidades específicas dos idosos, são minoritárias hoje em dia. Precisamos fortalecer esses setores para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É um planejamento que precisa começar já. A demanda por cuidados especiais e assistência social aumentará exponencialmente nas próximas décadas, e o Estado precisa estar preparado para isso," completa.

Emancipação das mulheres colabora para baixa natalidade

A mudança na pirâmide etária reflete transformações estruturais que ocorrem em todo o Brasil, como o aumento da expectativa de vida e o avanço urbano. Sob o ponto de vista social, a docente Marília Ramos, também da Ufrgs, atribui a queda na natalidade, entre outros fatores, "a emancipação do corpo feminino".