Mudanças no transbordo do Trensurb

Jornal do Comércio, edição de 17/10/2024 Impedidos de chegar ao Centro Histórico de Porto Alegre de trem, por conta da paralisação das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, afetadas pelas enchentes de maio, os usuários do Trensurb agora enfrentam outro problema: a alteração do transbordo que antes era feito na estação Farrapos e que atualmente está sendo realizado na estação Aeroporto (). Não é possível que ninguém consulte os usuários antes de realizar essas alterações. As mudanças só podem ser feitas por alguém que vai de carro trabalhar no seu escritório com ar-condicionado. É muita falta de sensibilidade com o usuário que, na maioria dos casos, sofre para chegar até o trabalho desde a enchente de maio. (José Evandro Ferraz)

Trensurb II

Não há nenhuma empatia com as pessoas que utilizam o serviço! (Adriana Alves Machado)

Opinião

artigo no JC (04/11/2024), o prefeito de Dom Pedrito Em, Mário Augusto Gonçalves (PP), diz que Dom Pedrito é a quinta maior cidade do Estado em extensão e desempenha um papel estratégico no agronegócio estadual. Está errado! O agro não ocupa a cidade, o agro ocupa o município. Dom Pedrito não é a quinta maior cidade, é o quinto maior município. Esse é um erro comum, trocar a cidade pelo município, são coisas bem diferentes. (Sérgio Tostes de Escobar)

Torres

A construção de duas torres com 14 andares em uma área próxima ao Parque da Guarita, em Torres, no Litoral Norte, tem sido alvo de protestos da comunidade local e de entidades ambientalistas. As críticas ao empreendimento, no entanto, causaram surpresa à construtora. Não conheço o projeto, mas imagino duas torres de 14 andares, com dois apartamentos por andar, o que daria um total de 48. Com quatro pessoas por habitação seriam, aproximadamente, 200 pessoas no total. Todas defecando e despejando esgoto e lixo. Aí acaba a Guarita, o cartão postal da cidade. (Régis Roberto Ruschel)

Porto de Arroio do Sal

JC, 21/10/2024 O Porto Meridional de Arroio do Sal deverá estar em funcionamento até 2028. Em outubro, foi assinado o Contrato de Adesão pelo governo federal, o que, na prática, autoriza a exploração de instalação portuária na modalidade de Terminal de Uso Privado no município do Litoral Norte (). Acho que cada comunidade tem que procurar resolver seus problemas. A Serra gaúcha há anos faz isso, e o novo porto em Arroio do Sal é um exemplo. A capacidade ociosa do Porto de Rio Grande não é desculpa suficiente para impedir a construção de um novo porto. (Artur Motta)