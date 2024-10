Homenagem ao heróis da enchente

Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 10/10/2024 Encomendada pela Federasul e pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), uma escultura em aço platinado irá homenagear os brasileiros que, voluntariamente, ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática de maio no Rio Grande do Sul. A obra é do artista plástico Ricardo Cardoso. (). Muito importante para homenagear os heróis, manter viva a memória e contar a verdadeira história! (Maristela Cardoso da Rosa)

Homenagem II

Justa homenagem! Eles foram verdadeiros heróis! (Débora Borba)

Homenagem III

A escultura poderia ser chamada de o Povo pelo Povo. (Adriano Ryba)

Jogos de azar

JC, 08/10/2024 Artigo do deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) expôs preocupação quanto aos jogos de azar e a utilização de benefícios sociais por pessoas de baixa renda para a realização de apostas (). No meu entendimento, se o valor do Bolsa Família está sendo gasto em jogos, mostra que esse programa está auxiliando quem não precisa e desperdiçando valores de quem trabalha e produz neste País. (Giuseppe Rosito, Porto Alegre)

Moda consciente

Caderno GeraçãoE, site do JC, 08/10/2024 A produção de itens a partir de resíduos têxteis e a busca de autonomia e geração de renda para mulheres costureiras são alguns dos objetivos da CÓS - Costura Consciente. Uma das produções são suas jaquetas corta vento produzidas a partir de guarda-chuvas reciclados (). Que trabalho lindo! (Maria Clara Abrahão Ribeiro)

Urbanismo

Há anos venho tentando introduzir a ideia de que é possível e altamente oportuno a construção de um teleférico ligando a região do Praia de Belas até a avenida Antônio de Carvalho, na outra extremidade da avenida Ipiranga, por sobre o arroio Dilúvio. Transporte fácil, limpo econômico e embelezador da cidade. (José Valdai de Souza, Porto Alegre)

Minuto Varejo

primeiro episódio do podcast do Minuto Varejo No, a colunista Patrícia Comunello bateu um papo com Gustavo Schifino, conselheiro do Grupo Stone, trazendo insights poderosos para o varejo. Foi uma baita aula esse episódio. (Mari Tortorella)