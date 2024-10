Caderno Vinhos e Espumantes 2024, Jornal do Comércio, edição de 04/10/2024 O interesse do público por vinícolas de portes variados vai além dos vinhos, e inclui visita a propriedades e conhecimento de histórias de quem produz a bebida. Assim, as novas experiências e os roteiros proporcionados vêm incrementando o turismo de vinhos no Rio Grande do Sul (). Parabéns! Caderno sempre esperado ao longo do ano! (Fernando José Dal Molin)

Petmania

Coluna Começo de Conversa, JC, 30/09/2024 A "petmania" fez explodir significativamente o contingente de animais de estimação. Em um posto de abastecimento junto à RS-240, em São Leopoldo, pneus fora de uso foram transformados em confortáveis camas para cachorros que passeiam entre os clientes (). Linda ação do estabelecimento. Por mais pessoas assim! (Luciana Rocha)

Artigo

JC, 03/10/2024 O artigo "O legado Farroupilha em tempos de crise" mostra que, ainda hoje, as histórias de conquistas e superação dos heróis farroupilhas nutrem nosso sentimento de pertencimento e de orgulho (). Bom texto do deputado federal Pedro Westphalen. (Clécio Oliveira Camargo)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, site do JC, 03/10/2024 O mix de lojas do Shopping João Pessoa, no bairro Farroupilha, teve mais um acréscimo com a abertura de uma padaria (). Se a prefeitura revitalizasse as redondezas do shopping, como a pracinha e o monumento a Bento Gonçalves, dando um padrão urbanístico qualificado, essa área da cidade iria brilhar, porque potencial tem! (João Maurício Hack Cardozo)

Vida noturna

Site do JC, 02/10/2024 Sob um clima de curiosidade e expectativa, uma das casas noturnas mais tradicionais de Porto Alegre, a Encouraçado Butikin, reabriu as portas no dia 9 de outubro no emblemático casarão da avenida Independência, 936 (). Parabéns! Porto Alegre está carente de boas opções noturnas. (Jane Mary Ceni)

Arroio Dilúvio

O projeto de despoluição do Arroio Dilúvio apresentado por especialistas contratados pela prefeitura de Porto Alegre prevê, entre outros pontos, um novo projeto urbanístico, a instalação de novas ecobarreiras ao longo da avenida Ipiranga, a melhoria na capacidade de escoamento das águas pluviais e a criação de um parque linear ao longo das margens do arroio (Site do JC, 30/09/2024). Talvez consertar as casas de bombas e os drenos da cidade saia mais em conta no combate às enchentes! (Daisy Bessa)