O legado Farroupilha em tempos de crise

Pedro Westphalen

O que a Revolução Farroupilha, de 20 de setembro de 1835, tem a ver com nossa atual realidade? Ainda hoje, as histórias de conquistas e superação dos heróis farroupilhas nutrem nosso sentimento de pertencimento e de orgulho. É a representação do valor de ser gaúcho e de termos construído um Estado que sempre foi reconhecido pelos seus avanços econômicos, sociais e culturais.

Quase dois séculos se passaram e, neste 2024, as comemorações tiveram um significado ainda maior. O 20 de setembro é sempre uma boa oportunidade para refletirmos sobre nosso passado, nosso presente e, principalmente, sobre o nosso futuro. Mais uma vez, atravessamos tempos difíceis. Fomos duramente atingidos por uma crise climática sem precedentes — que nos deixou o imenso desafio de reconstruir cidades, estradas, moradias e recuperar a economia do nosso Rio Grande.

Temos nas mãos uma chance única de usar todo esse legado — simbolizado pelos heróis do passado e construído por muitas gerações. Os ideais farroupilhas de autonomia, resistência e solidariedade devem nos servir como uma fonte de inspiração e guia para os desafios que nos cercam. E cada um de nós, dentro do nosso alcance e das nossas áreas de atuação, podemos ajudar a transformar o cenário de crise que vivemos, em uma oportunidade.

Minha atuação e maior bandeira, primeiro em minha atuação profissional e depois na gestão pública, sempre foi a saúde. Esse setor, que foi primordial nos dias imediatos após o desastre, agora deve se unir ainda mais em torno de um sistema integrado, forte e resiliente. Tenho acompanhado e ajudado na mobilização de entidades com o objetivo de recuperar unidades e hospitais — com melhores estruturas, valorização dos profissionais e melhorias na legislação.

Assim como os gaúchos do passado se uniram para lutar por um futuro melhor, hoje devemos nos unir para reconstruir nosso Estado, utilizando a mesma determinação e espírito de cooperação. Ao exaltar nossa história e lembrar dos ideais que moldaram nossa identidade, podemos fortalecer nossas virtudes e construir um futuro mais promissor. O orgulho de ser gaúcho, enraizado nas conquistas e superações, deve nos motivar a enfrentar as adversidades atuais com coragem e resiliência — para que mais uma vez nossas façanhas sirvam de exemplo a toda terra.

Deputado federal (PP)