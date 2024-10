Cardápios digitais em Porto Alegre

Jornal do Comércio, edição de 18/09/2024 A partir do dia 5 de outubro entra em vigor a lei municipal que proíbe restaurantes de Porto Alegre de oferecerem somente cardápios digitais aos seus clientes. A norma foi promulgada no dia 5 de setembro (). Finalmente! isso tinha que ser nacional. Idosos sofrem muito com a inserção digital forçada, além de pessoas que também possam sofrer por outros meios. Devem existir opções que se adequem a todos os públicos. (Felipe Figueiró)

Cardápios II

É uma vergonha que se tenha que fazer uma lei para isso! Os comerciantes não são capazes de responder ao desconforto dos consumidores sem serem obrigados a isso? (Rosi Carvalho)

Mapa Econômico do RS

Caderno Mapa Econômico do RS, JC, 25/09/2024 A terceira edição de 2024 do Mapa Econômico do RS mostra os desafios para a retomada e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. O painel foi realizado no dia 17 de setembro, na Câmara de Comércio (). Ótimo evento, parabéns pela iniciativa! (Angélica Minasi, Rio Grande)

Avenida Independência

Coluna Começo de Conversa, JC, 13/09/2024 A avenida Independência, em Porto Alegre, abriga um paraíso escondido na altura do número 794. O colunista Fernando Albrecht chamou a atenção para uma simpática travessa que termina na rua André Puente (). Um dia desses vou dar uma passadinha pra tomar um café neste lugar. Adorei a dica! (Darli Regina Cardoso)

Crédito

JC, 13/09/2024 A Câmara dos Deputados excluiu da pauta o projeto de lei que permitia a continuidade da liberação de crédito com subvenção do governo federal para empresas atingidas pelas cheias de maio no RS (). Elegeram um congresso extremamente desqualificado e conservador nas ações de emergência. Eis o resultado. (Eduardo Schereder)

Comércio

JC, 16/09/2024 O número de pontos comerciais vagos na avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, preocupa comerciantes locais. Em agosto, mais de 20 imóveis estavam disponíveis para aluguel em apenas 10 quadras (). O problema está nos especuladores imobiliários que não veem problema em esvaziar os seus imóveis ao invés de tentar se adaptar à nova realidade. Resultado: comércio local vazio e cidades cada vez mais vazias. (Tiago Oliveira)

Comércio II

Não só na Osvaldo Aranha, na cidade inteira. (Rodrigo Carvalho)