Esquina Democrática bloqueada

Jornal do Comércio, edição de 05/09/2024 A Esquina Democrática, um dos principais pontos de mobilização popular de Porto Alegre, se tornou um canteiro de obras devido à revitalização do Quadrilátero Central, no miolo do Centro Histórico. Por isso, o local, marcado por manifestações e atos políticos, principalmente durante períodos eleitorais, está bloqueado (). É um absurdo essa obra, que já dura muito tempo. Tudo isso para descaracterizar o Centro de Porto Alegre. A Rua da Praia já estava com diversos imóveis para alugar antes da enchente de maio, depois, só piorou. A cidade está destruída, e o Centro, nunca vi tão sujo e jogado. E falo com propriedade de quem mora aqui. (Bruna Dalpiaz)

Esquina Democrática II

Que providencial ocorrer bem em época de eleições. Acho bom providenciarmos outras esquinas! (Fernanda Martins Costa)

Esquina Democrática III

E o comércio, como fica? Ainda mais prejudicado com o fechamento da área. (Sabrina Barcellos)

Queimadas

Fico muito triste ao ver como boa parte de certas classes (como músicos e artistas, por exemplo) se manifesta de forma diferente, dependendo do partido político no poder. Não deveria ser assim! Estão ocorrendo queimadas gigantescas no Cerrado brasileiro e, infelizmente, até Porto Alegre, que está muito distante do Centro do País, tem sofrido com as fuligens. Onde estão todos aqueles que lutavam contra o desmatamento? Ou este problema, que é gravíssimo, varia em função do partido político que governa? (João Paulo Silveira, Porto Alegre)