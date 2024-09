Empreendimentos para o público 60+

caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 12/09/2024 Empreendedores de Porto Alegre apostam no crescimento do público com mais de 60 anos, pessoas com desejos, demandas e vontades próprias, que, muitas vezes, não são lembradas pelas empresas (). São iniciativas pertinentes para uma cidade com cada vez mais idosos. (Samantha Oliveira)

Mercado Público

coluna Minuto Varejo, site do JC, 04/09/2024 Um novo espaço na área externa do Mercado Público está atraindo frequentadores. Trata-se de um parklet gigante, que se estende em boa parte da lateral do prédio, entre o complexo comercial e o prédio histórico do Paço Municipal (). Excelente iniciativa! (João Ruy Dornelles Freire)

Impeachment

JC, 10/09/2024 Deputados e senadores protocolaram, no dia 9 de setembro, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (). Tentam calar quem bateu de frente com aqueles que só querem levar vantagem na vida às custas dos outros. Atacar o judiciário é atacar a democracia do Brasil! Porque não mudam as leis que padecem de atualização ao invés de optarem por manobras covardes? (Eduardo Lima)

Impeachment II

Se os constituintes tivessem, em 1988, criado um Tribunal Constitucional ao invés do STF com suas competências, nada disso estaria ocorrendo hoje. Não quero dizer que com o Tribunal Constitucional não haveria ordem e descumprimento de preceitos legais, apenas que esse desgaste do Judiciário seria desnecessário. (All Gawski, de Porto Alegre)