A demolição da Boate Cord

O prédio da tradicional boate Cord, na rua Casemiro de Abreu, em Porto Alegre, dará lugar a um novo empreendimento. O terreno do prédio, em demolição, passará a ser ocupado por uma rede de fast food (). Cord teve seus tempos áureos entre 1997 e 1999, junto com o C.Clone e a Rodeo Drive! Só perdeu o posto quando no ano 2000 abriu a Liquid, que fez sua fama realmente proibindo a entrada de menores de 18 anos, se tornando o lugar mais badalado de Porto Alegre na época. (Alex Camargo)

Boate Cord II

Não acredito que vão desperdiçar um terreno valiosíssimo e nesta localização para construírem mais um McDonald's. (Tici Fröhlich)

Boate Cord III

Se constroem farmácia reclamam, se constroem empreendimento de moradia reclamam, se é uma lanchonete reclamam. Acho que preferem que os prédios continuem desocupados. (Gelson Stroher)

Dívida com a União

Uma ação civil foi impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) contra o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual o RS aderiu em 2022. O objetivo é o fim da dívida com a União ou a revisão de seus termos, no STF (). A calamidade não pode ser usada como desculpas para zerar a dívida bilionária do RS, mas é obrigação do governo central dar todo apoio. Para isso, o RS precisa ter projetos, pois o governo não pode sair jogando dinheiro para cima! (Augusto Bilhalva Goulart)