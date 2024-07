Cheias contribuem para alta da cesta básica de Porto Alegre no 1° semestre

O preço da cesta básica de Porto Alegre no primeiro semestre deste ano registrou alta de 5%. No mesmo período do ano passado, a variação havia sido menor (+1%). Conforme a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) Daniela Sandi, essa elevação mais acentuada se deve por razões climáticas, em especial, pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio.

leite, o café e o arroz também tiveram elevações marcantes, de 25,82%, 13,87% e 12,37%, respectivamente.



Após registrar quedas em março (-2,43%) e em abril (-0,23%), o valor da cesta básica de Porto Alegre voltou a subir em maio (+3,33%) , no período mais afetado pelas inundações no Estado. Em junho de 2024, o preço da cesta da Capital apresentou variação de 0,43% em relação a maio de 2024 passando a custar R$ 804,86. “Quando olhamos por grupo de alimentos, o que mais puxou a alta nos primeiros seis meses de 2024 foram os produtos in natura que já registravam elevação anterior à enchente por conta da instabilidade climática relacionadas ao fenômeno El Niño”, aponta a economista. Ela afirma que, além dos alimentos in natura, o, de 25,82%, 13,87% e 12,37%, respectivamente.Após registrar quedas em março (-2,43%) e em abril (-0,23%), o valor da cesta básica de Porto Alegre. Em junho de 2024, o preço da cesta da Capital apresentou variação de 0,43% em relação a maio de 2024 passando a custar R$ 804,86.

“Em maio, com o impacto da enchente, o quadro de altas acelerou. No entanto, os dados de junho já registram uma melhora importante em relação a maio, com uma quantidade menor de produtos que registraram elevações e com patamares menores de aumentos”, analisa Daniela.



Apesar da elevação nos preços do semestre deste ano ter sido maior na comparação com 2023, houve uma melhora no poder de compra do salário mínimo em relação à cesta básica entre os mesmos períodos. Conforme o Dieese, enquanto nos primeiros seis meses de 2024, o comprometimento médio do salário com os produtos alimentícios básicos ficou em 60,5%, em igual período do ano passado esse percentual era maior de 63,4%. “Essa melhora é resultado da combinação de retomada da política de valorização do salário mínimo e preços dos alimentos sob controle”, diz Daniela.

Itens que mais subiram no 1° semestre em Porto Alegre



Batata: + 33,06%

Leite: + 25,82%

Tomate: + 17,47%

Café: + 13,87%

Arroz: + 12,37%

Itens que recuaram no 1° semestre em Porto Alegre



Carne: -4,77%

Feijão: -3,81%

Açúcar: -0,61%



Tendência de alta deve seguir nos próximos meses, prevê empresa