Postos registram alta no preço da gasolina em Porto Alegre

A alta ocorre um dia após a Petrobras anunciar que ajustaria o preço da gasolina para as distribuidoras, aumentando em R$ 0,20 o litro do produto. Postos de combustíveis exibem valores maiores em seus murais e bombas nesta terça-feira (9).

A mudança chegou ao bolso dos consumidores, que verificaram altas em diversos estabelecimentos da capital gaúcha, como em um posto no cruzamento entre as avenidas João Pessoa e Venâncio Aires, próximo ao parque Redenção. Ali, os litros das gasolinas comum e aditivada tiveram alta de R$ 0,40 — os combustíveis passaram a custar R$ 6,39 e R$ 6,79, respectivamente.

A medida da Petrobras é apenas um entre diversos fatores que encarecem a gasolina. A estatal, além de não ser a única distribuidora de combustíveis, não é integralmente responsável pelo caminho até os tanques dos veículos, explica João Carlos Dal'Aqua, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro). "Há toda uma cadeia anterior, com a distribuição, refino, usinas, bancos, transportadoras, impostos", descreve Dal'Aqua.

O presidente também comenta que há uma pressão por valores maiores desde a época da enchente, e que existem outros repasses que não têm relação com a Petrobras. "Uma distribuidora aumenta dois, três, quatro centavos, e o posto não consegue repassar dois, três, quatro centavos. Chega uma hora que transborda", afirma, em referência ao acúmulo de pequenos ajustes feitos pelos diferentes envolvidos no processo.