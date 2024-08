Nova ciclovia na avenida Wenceslau Escobar

Jornal do Comércio, edição de 08/08/2024 O canteiro central da avenida Wenceslau Escobar, entre os bairros Vila Assunção e Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, deve receber nos próximos dias uma ciclovia. O projeto foi apresentado à comunidade local, mas muitas pessoas se surpreendem e temem o futuro da área, onde há diversas árvores (). Não faz sentido essa ciclovia perdida no meio da Wenceslau. Ela não se liga a nenhuma outra. Não há continuidade e nem ligação com a ciclovia que vem da avenida Diário de Notícias. Não seria mais útil arrumar as calçadas que estão horríveis? (Juliana Rodrigues Pereira)

Ciclovia II

Adorei a iniciativa! Sou moradora da Zona Sul e precisamos de ciclovias. Mas na verdade fica a minha pergunta… e as tubulações de esgoto e pluvial que precisam de renovação? Nem depois de uma inundação podemos definitivamente fazer a lição de casa? (Júlia Moura)

Ciclovia III

O Espaço Verde não pode ser trocado mesmo que seja para ciclovias! Bicicleta não é mais passeio só de fim de semana, faz parte do transporte e tem que ser tratado como tal! (Henrique Baumhardt)

Ciclovia IV

Daqui a 10 anos destroem tudo para alargar a avenida Wenceslau Escobar, pois a população está crescendo cada vez mais na Zona Sul e o trânsito não vai conseguir fluir! Já vi isso acontecer em outro lugar. (Ricardo Müller)

Infraestrutura

coluna Pensar a Cidade, JC, 24/07/2024 O Centro de Porto Alegre seguirá com obras até o fim do ano, já que algumas frentes atrasaram devido à enchente de maio (). Pergunta: essas pedras novas que estão sendo colocadas são de cimento permeável, que ajuda a escoar a água da chuva? (Carolina Prola)

Educação

Para sermos um País rico em todas as esferas, tais como a cultural - que propicie boa qualidade de vida também para os mais pobres -, sem qualquer tipo de discriminação, dentre outras, não há outra forma além de elevarmos a qualidade de ensino para toda a população. Em outras palavras, há que se investir bilhões de reais para, então, em 20 anos colhermos os frutos. Sobre as cotas, vejo como um artifício do governo em mascarar um problema e não o resolver. Ou se investe bilhões na educação ou qualquer outra coisa é para "inglês ver", simples assim! (João Paulo Silveira, de Porto Alegre)