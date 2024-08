A dificuldade de empresários do Vale do Taquari

Três meses depois da enchente histórica de maio, empresários da região do Vale do Taquari ainda enfrentam dificuldades para ter acesso a crédito do governo federal via BNDES, bancos e cooperativas parceiras. A logística das rodovias, também afetada, tem causado prejuízos no transporte de produtos (Jornal do Comércio, edição de 24/07/2024). Empreender no Brasil em situação normal já é coisa para doido, imagina como está agora. Na região Carbonífera, o pessoal está migrando para Santa Catarina, ninguém aguenta mais. (Alexsandro de Souza)