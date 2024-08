Leilão de lotes no Distrito Industrial da Restinga

Com o oferecimento de 19 lotes, a prefeitura de Porto Alegre realizará em novembro um novo leilão no Distrito Industrial da Restinga, no Extremo Sul. Os lotes têm, cada um, 2 mil metros quadrados e integram o complexo industrial. A expectativa é atrair novos empreendedores, principalmente da Zona Norte, do 4º Distrito e do bairro Anchieta atingidos pelas enchentes de maio (Jornal do Comércio, edição de 31/07/2024). Com a logística de escoamento a partir da Restinga, é complicado. Por outro lado, uma coisa que prejudica a indústria na Zona Norte é o desmonte para construir condomínios e prédios, correndo empresas para Cachoeirinha, Canoas e Gravataí. (Rafael Augusto de Souza)