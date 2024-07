Empresa gaúcha de cosméticos à base de óleo de uva celebra 20 anos com planos de expansão

Foi em 2005 que a farmacêutica Patrícia Foresti Fattini viajou para o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, e teve uma inspiração: criar cosméticos à base de óleo da semente da uva. Ao conhecer um spa que estava sendo inaugurado em Bento Gonçalves, Patrícia ficou curiosa sobre quais cosméticos seriam usados no local, já que não conhecia produtos que utilizassem a uva como matéria-prima no Brasil. Com essa lacuna de mercado em mente, Patrícia retornou para Marau, no norte do Estado, deixou seu emprego e fundou a Empório Essenza, empresa de cosméticos e perfumaria para ambientes.



Após a viagem, Patrícia comentou em um almoço de família sobre sua inquietação a respeito da falta de cosméticos oriundos da uva. Naquele mesmo dia, sua ex-cunhada a contatou, explicando que uma prima havia fechado sua empresa de cosméticos há mais de um ano e queria se desfazer do maquinário. “Eu e meu marido fomos ver e era tudo que precisava para começar. Um reator, um tanque, uma envasadora. Na mesma semana, comprei essa empresa dela, que já tinha o nome: Essenza. Depois, começamos a melhorar e estudar. Meu marido arrumou as máquinas e começamos com este investimento”, conta Patrícia. Com apenas três meses de planejamento, a farmacêutica deixou seu emprego e investiu aproximadamente R$ 50 mil no aluguel de uma pequena sala de 120 m² no centro de Marau, cidade em que reside, e na compra das máquinas da indústria de cosméticos.



Com a ajuda de sua família, Patrícia desenvolveu e produziu os primeiros cosméticos da Essenza: uma loção hidratante de corpo, sabonete líquido, shampoo, condicionador e gel esfoliante, todos à base de óleo da semente de uva. “Eu mesma criava os rótulos, as embalagens eram bem simples. Produzíamos e depois fazíamos o que achava o mais difícil, que era colocar tudo no carro e sair para vender”, conta.

Embora, hoje, a empreendedora considere o negócio bem-sucedido, Patrícia recorda que o começo não foi fácil. Um episódio marcante foi quando desenvolvia uma loção hidratante para o corpo. Patrícia produziu um pequeno lote à noite e, ao retornar para a Essenza na manhã seguinte, a loção havia mudado de cor, mostrando a necessidade de ajustes nas formulações.

Seis meses após a fundação da Essenza, Patrícia retornou à Serra Gaúcha e procurou a Vinícola Miolo, o primeiro local onde ofereceu seus produtos. “Cheguei lá e expliquei que havia criado os produtos derivados do óleo da semente da uva da Serra Gaúcha e pedi para deixar para vender no local”, lembra. A aceitação não foi imediata, mas, após quatro dias, os produtos deixados por Patrícia já haviam sido vendidos, e a vinícola passou a ser um ponto de vendas da Empório Essenza. “Ali, passavam muitos turistas do Brasil inteiro e compravam e conheciam os nossos produtos. Chegavam aos seus estados no Norte, no Nordeste e diziam que gostariam de comprar para revender ou mesmo abrir lojas em outros estados”, rememora Patrícia.



Com o aumento da demanda, a pequena sala de 120 m² se tornou insuficiente. A empresa mudou-se para um pavilhão de 1mil m² em 2010, no distrito industrial de Marau. Em 2016, o espaço novamente não comportava toda a operação e passou por uma expansão, totalizando um espaço de 3 mil m² e contando com 38 colaboradores.

O mix de produtos da empresa também cresceu, passando dos seis produtos iniciais para mais de 300 produtos, que, hoje, incluem, além de cosméticos, itens de perfumaria para ambientes, como aromatizadores e difusores. “Hoje, o nosso carro-chefe é um difusor que chama Vinhedos”, diz Patrícia, atribuindo o sucesso do produto ao seu uso nas lojas franqueadas da empresa. Hoje, a Empório Essenza possui 49 lojas franquias. A única operação própria segue sendo dentro da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos. Essa loja serve como um laboratório para testar novos produtos e estratégias da marca.



A Empório Essenza expandiu sua presença pelo Brasil, com lojas em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Até o fim de 2028, a empresa pretende dobrar o número de operações, com a meta de atingir 100 lojas. A ideia das franquias surgiu de forma inesperada. Quando construíram o pavilhão da empresa, em 2010, no distrito industrial, criaram uma pequena loja para atender os clientes e visitantes. Em uma dessas visitas, uma cliente de Gramado expressou o desejo de abrir uma loja semelhante na Serra.

A insistência dessa cliente motivou o irmão mais novo de Patrícia, Cássio Foresti, a estudar sobre franquias. Ele, que estava concluindo a faculdade, organizou todo o processo de franchising. Em 2010, a primeira franquia foi inaugurada em Gramado, seguida por outra em Passo Fundo.



Hoje o público-alvo da Empório Essenza é, de acordo com Patrícia, composto por pessoas que apreciam um ambiente aconchegante e perfumado, mas, em função da produção de cosméticos, as mulheres entre 30 e 60 anos ainda predominam como público majoritário da marca. Contudo, a empreendedora exalta que os produtos também são procurados por homens e são muito vendidos como presentes para escritórios e consultórios.

Desafios da retomada

Em maio, a Empório Essenza enfrentou desafios devido às enchentes que assolaram o Estado. Embora a sede da empresa não tenha sofrido danos, várias franquias espalhadas pelo Rio Grande do Sul foram afetadas. As lojas em Porto Alegre, Canoas e Lajeado são algumas das que enfrentaram dificuldades. “ Depois do que houve em maio, vemos que o público está tentando ajudar empresas gaúchas, tem prestado atenção, dizendo que vão comprar um produto do Rio Grande do Sul ”, comenta a empreendedora.



Hoje, com quase 20 anos de experiência no mercado, Patrícia comenta que os planos de expansão são sempre pensados para manter a qualidade dos produtos, a transparência com os clientes e o compromisso com a sustentabilidade, considerada um valor central para a Empório Essenza.