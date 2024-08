Tratamento para vítimas de queimaduras

Jornal do Comércio, edição de 29/07/2024 O Brasil registra, por ano, mais de 150 mil internações de vítimas de queimaduras. O País é um dos únicos que ainda não utiliza curativos de membrana amniótica para tratamento desses ferimentos graves, material considerado ideal para redução da dor e rápida cicatrização. Por isso, foi criada uma Frente Nacional pela Aprovação do Uso da Membrana Amniótica em queimados (). A aprovação deste curativo é uma questão de saúde pública. Centenas de pessoas serão beneficiadas e o tratamento de queimaduras será acessível. Não podemos admitir que a cada necessidade de doação de pele (curativo) tenha que ser feita "A escolha de Sofia". Um recebe, outro não. Pela aprovação deste curativo, já! (Glaci Borges)

Hospitais filantrópicos

JC, 19/07/2024 O Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$ 143,7 milhões para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Os recursos serão distribuídos entre 207 municípios, em parcela única (). Finalmente alguma coisa, mas só acredito quando o dinheiro estiver aqui. (Maria Lucia Hoff)

Reconstrução

JC, 19/07/2024 O ministro extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), justificou acusações de demora no pagamento do Auxílio Reconstrução para os municípios por erros em cadastros, como, por exemplo, endereços fora de áreas alagadas (). Minha mãe é uma das milhares de pessoas que têm direito a este auxílio. Mora em uma área alagada, teve danos materiais e espera há mais de dois meses pela liberação. O problema ao cadastrar pessoas que não têm direito ao benefício é restrito aos municípios que cometeram esse erro. E aqueles que não cometeram? (Carine Feltes)

Empreendedorismo

caderno GeraçãoE, JC, 25/07/2024 Fundador de uma startup que busca democratizar o acesso a próteses funcionais, Natã Eduardo Vargas, de 24 anos, de Santa Cruz do Sul, ficou entre os três empreendedores vencedores do Global Student Entrepreneur Awards (). Maravilha para as pessoas com necessidades. (João Batista Cavalcanti)

Infraestrutura

O Aeroporto Luiz Back da Silva, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, contará com o balizamento noturno - instalação de dispositivos que permitem a operação do espaço em 24 horas - até dezembro. O objetivo é tornar o terminal uma possível alternativa para receber voos enquanto o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, ficar fechado. É vergonhoso uma cidade como Santa Cruz do Sul ainda não ter um aeroporto adequado. Sucessivos governos do Estado pecaram muito em não investir em infraestrutura aérea. (Antônio Augusto Bilhalva Goulart)