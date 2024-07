Governo federal repassa R$ 143 milhões a hospitais filantrópicos gaúchos

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fará o repasse de R$ 143,7 milhões para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul - que inclui a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os recursos serão distribuídos entre 207 municípios, em parcela única. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (18), durante reunião entre a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro de Apoio e Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.

Os R$ 143.7 milhões fazem parte de uma demanda da rede Santa Casa e dos hospitais filantrópicos, que foram afetados direta ou indiretamente pelas enchentes. A divisão do montante levou em consideração o volume de atendimento pelo SUS.



“Seguindo a medida da portaria e as diretrizes de aplicação, entendemos que o recurso seja livre. Assim, os hospitais podem suprir as áreas de maior déficit”, esclarece a secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann.



Segundo o ministro Pimenta, são unidades que se tornaram referência durante o período das cheias. “Haverá outro recurso extra, mas esta parcela será relacionada com o programa das cirurgias eletivas. O valor tende a ser maior do que este”, afirma.



A iniciativa se soma a outros fatores, entre eles o aumento de leitos no Estado durante as enchentes. Mais 120 leitos serão abertos até o final do ano. De forma remota, a ministra da Saúde ressaltou os recursos e ações destinados aos hospitais de campanha. A pasta também irá ampliar os recursos destinados ao programa Mais Acesso a Especialistas. Os detalhes, no entanto, ainda não foram divulgados pelo governo federal.



“Esse episódio (das enchentes) tem consequências em diversas áreas. Os hospitais precisam de um apoio adicional”, reforçou Pimenta.



O repasse também será destinado aos hospitais que não foram afetados diretamente pelas enchentes, como é o caso dos municípios de Gravataí e Camaquã. Estão inclusos na lista para receber o montante os municípios de Pelotas, Passo Fundo, Frederico Westphalen, Igrejinha, Faxinal do Saturno, Ijuí e Lajeado, no Vale do Taquari.