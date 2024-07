Reabertura do Salgado Filho

Para que a reabertura parcial do Aeroporto Internacional Salgado Filho ocorra em outubro, 2 mil metros da pista de pousos e decolagens precisam ser reconstruídas. Juntamente com o prazo para a retomada das operações, a Fraport Brasil - empresa que administra o aeroporto - entregou o estudo de avaliação da pista, na semana passada, em Brasília. A reabertura total está prevista para dezembro (Jornal do Comércio, edição de 15/07/2024). A contar com essa burocracia, continua inviável entrar ou sair do Estado. (Eliana Borges)