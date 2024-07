Turismo no Pampa

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 17/07/2024 O Trem do Pampa abriu os passeios ao público no último fim de semana, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. São dois horários de viagens, no trajeto de três horas que liga a cidade ao distrito de Palomas (). Quando eu fui à Livramento, em 1987, fui de trem desde Porto Alegre. É lindo demais! (Eliana Matos, de Paulo Lopes-SC)

Turismo II

Nós, santanenses, estamos orgulhosos! Vamos trazer turistas para gastarem na cidade e dar serviço aos moradores. (Milton Borges Bueno, Santana do Livramento)

Construção civil

JC, 15/07/2024 O impacto das enchentes ainda será sentido pelas empresas de construção civil por um bom tempo. Segundo o Sinduscon-RS, a consequência financeira ainda é imensurável e serão necessários alguns meses para que o sindicato possa ter noção dos reais prejuízos ao setor gaúcho (). O mercado da construção civil ainda sofre consequências das enchentes, sim! A sociedade inteira sofre os efeitos da ingerência estatal quando o assunto é infraestrutura. (Jorge A. de Oliveira)

Centro Humanitário

Site do JC, 11/07/2024 O governo do Estado inaugurou o Centro Humanitário de Acolhimento Vida, em Porto Alegre. A medida visa dar moradia a quem perdeu sua casa durante as enchentes de maio (). Ao invés de agilizar a limpeza das ruas e ajudar com a construção de casas pré-fabricadas e material de construção, fazem casulos provisórios, e as pessoas ficam esquecidas lá. (Simone Cardoso)

Auxílio Reconstrução

JC, 17/07/2024 O ministro extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), justificou acusações de demora no pagamento do Auxílio Reconstrução para os municípios por erros em cadastros encaminhados ao governo federal (). Tem que mostrar a transparência dos benefícios aos atingidos pela catástrofe das enchentes. Parabéns para o jornal. (João Batista Cavalcanti)

Pelotas

Pelotas, município no Sul do Estado, proibiu a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em algumas vias públicas, entre meia-noite às 6h. A determinação consta em um decreto sancionado pela prefeita, Paula Mascarenhas, por reivindicação de residentes e comerciantes que sofrem com altos ruídos e acúmulo de lixo nos espaços públicos. Bebida gera brigas, alterações no cérebro. Proibiram comercial de cigarro e a bebida até jogador de futebol faz propaganda. Os dois matam. Mas cigarro não causa acidentes de trânsito. O problema é a cultura e a educação do ser humano. Bebeu? Não dirija. Quer beber e fumar? Se mate sozinho. (Caroline Herok)