Trem do Pampa inicia passeios turísticos em Santana do Livramento

O nome da bichaninha é Ludimilla. Ela mora ao lado da estação ferroviária de Santana do Livramento, onde começam a ser realizados passeios turísticos do Trem do Pampa, da empresa Giordani Turismo, um VLT montado pela Marcopolo. Não temam, a cachorrinha sabe tudo do vai-e-vem dos trens e não dá chance ao azar no passeio pelos trilhos.



Não tem tu...

...vai tu mesmo, como diz o povo. Morador de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, o casal Orlando Dullius (48) e Roseli Pinto (50) perdeu o Fusca 1982 com que cumpriam uma jornada de 32 quilômetros até o trabalho de Roseli. Sem condições de reformar o carrinho, fazem o mesmo trajeto de bicicleta todo santo dia, informa a Rádio Independente de Lajeado. Para ajudar: (51) 99880-7925.

O pioneiro do rádio

Há 125 anos - em 16 de julho de 1899 - o padre Roberto Landell de Moura mostrou um estranho e engenhoso aparelho criado por ele. Os italianos dizem que foi Marconi assim como os americanos dizem que o primeiro voo foi dos irmãos Wright e não de Santos Dumont.

Chute no balde

O FBI procura a motivação do atirador Thomas Matthew Crooks, que atirou no ex-presidente dos EUA Donald Trump, matou dois e feriu quatro. Fotos divulgadas mostraram seu tempo de adolescente no colégio, onde é visível que teve ou ainda tinha lábio leporino e maxilar fora de padrão. Dá para apostar que ele deve ter sido vítima de bullying na época. Eis aí uma possível motivação para um dia chutar o balde com um fuzil AR-15.

Falem mal...

...mas falem de mim. O ex-presidente Bolsonaro se mantém vivo no noticiário porque o Supremo Tribunal Federal (STF) e o governo federal o colocam na berlinda todo santo dia, então, ele continua vivo na memória dos eleitores.

Perigo no ar

Para os que minimizam os choques de aves com aviões, principalmente com ingestão de aves grandes como os urubus, que têm comida à vontade com o lixo e a carniça deixados pela enchente, mais de 800 colisões com aves foram registradas no País em 2024, que recém está na metade.

Debate sobre a economia do RS

A propósito da nota de ontem, sobre o painel do Mapa Econômico do RS que acontece em Erechim nesta quinta-feira, às 17h30min, faltou o serviço: será na Associação Comercial e Industrial de Erechim. Inscrições no Sympla: www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-em-erechim/2499698

Posse na Fiergs

O empresário Cláudio Bier (Masal) assume amanhã, às 19h, a presidência da Fiergs/Ciergs. Deixa o cargo Gilberto Porcello Petry, que honrou a cadeira durante dois mandatos. Homem de fino trato, foi incansável na defesa do empresariado gaúcho.

Forró no Chalé

No dia 20 de julho, o Chalé da Praça XV promove uma programação especial para celebrar o Dia do Amigo. O icônico ponto de encontro da Capital receberá a banda Maria Bonita, pioneira do forró no Sul. O evento faz parte da retomada das atividades culturais e turísticas do Centro Histórico.

Água e fogo

Está difícil para a Trensurb voltar a operar a pleno. A Estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo, continua em obras. No período das enchentes, o local sofreu incêndio criminoso. Funcionários estão concluindo os reparos do sistema elétrico.

Falta de grana