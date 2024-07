Brasil e Argentina têm relações históricas, com destaque para o turismo e o comércio entre os dois países. Na questão política institucional, o fato de o presidente Javier Milei não ir à cúpula do Mercosul só atrapalha à Argentina (coluna Repórter Brasília, Jornal do Comércio, edição de 17/07/2024). Que Mercosul, meu caro? Se comprar algo no Uruguai, por exemplo, e trazer para o Brasil, seja na mala, seja via internet, pagamos o custo do câmbio, o custo do frete e, ao chegar aqui, a receita federal soma tudo, multiplica por dois e manda a conta. Se não pagar, perde tudo. (Vinícius Moraes)

Minuto Varejo

A pré-venda da marca gaúcha de alfajores Odara garantiu os salários dos funcionários no pós-inundação. Agora, a marca volta ao mercado, sob empolgação da equipe da fábrica localizada na Zona Norte de Porto Alegre. A novidade é que a marca está tendo pedidos de novos varejos (coluna Minuto Varejo, site do JC, 12/07/2024). Que legal! Eu já consumia, mas não tinha me dado conta que era produção local. É ótimo! (Edneuza Corrent)

Dólar

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2024 se manteve em R$ 5,20 na primeira semana de julho. Um mês antes, a estimativa era de R$ 5,05. A estimativa intermediária para a moeda norte-americana no fim de 2025 subiu de R$ 5,19 para R$ 5,20, contra R$ 5,09 quatro semanas antes (Site do JC, 08/07/2024). Vão esperando. Quem não entende nada de economia vai pagar o pato com essa interferência política no Banco Central. O povo não tem compreensão de que não somos uma ilha. Não dá pra argumentar com gente sem embasamento técnico. (Daniel Wiese)

Pelotas

A comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em algumas vias públicas de Pelotas, município do Sul do Estado, está proibida entre a meia-noite e às 6h. A determinação se deu a partir de um decreto sancionado pela prefeita, Paula Mascarenhas, a partir da reivindicação de residentes e comerciantes que sofrem com altos ruídos e acúmulo de lixo nos espaços públicos. A verdade é que 98% pagam pelos 2% irresponsáveis. (José Serrano Agustoni)

Reconstrução

O governo federal, por meio do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, vai ressarcir R$ 1,3 bilhão em crédito a empresas do Estado. A medida para pessoas jurídicas se soma ao R$ 1,4 bilhão da restituição do IR, já destinado às pessoas físicas que buscaram auxílio diante da tragédia climática (JC, 11/07/2024). É muito anúncio e na prática nada acontece. (Izabela Garcia)