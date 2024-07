Como fica a relação Lula, Milei e o Mercosul?

O Itamaraty chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para debater a relação entre Brasil e Argentina, após a visita do presidente Javier Milei ao Brasil, onde participou de reuniões políticas, em Santa Catarina, sem seguir o protocolo diplomático de falar com o governo brasileiro. Ele reuniu-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com parlamentares bolsonaristas. O presidente argentino também não participa de reuniões do Mercosul, e tem tido uma relação pouco amistosa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto), apesar da importante parceria comercial entre Brasil e Argentina.

Importância da Argentina

Para Lula, "é uma bobagem imensa o presidente de um país importante como a Argentina não participar de uma reunião com o Mercosul. Agora, uma coisa é verdade: estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina porque acreditamos na importância do país, que é extremamente relevante para o sucesso do Mercosul".

Dois atores principais do Mercosul

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), presidente da Comissão Especial das Mudanças Climáticas do Parlasul, questionado sobre as relações Milei e Lula, disse ao Repórter Brasília que "o Mercosul tem o mundo dos negócios e das empresas, e com governo ou sem governo, deve ter lá o seu rito normal. Nós vendemos muitas coisas para os argentinos, de outra parte, nós compramos muitas coisas da Argentina, são os dois atores principais, com a maior população".

Ausência 'só atrapalha a Argentina'

Na questão política institucional, pontua Heitor Schuch, "o presidente Milei não ir à cúpula do Mercosul só atrapalha a Argentina. Os outros países estiveram reunidos, vão estar reunidos, vão coordenar os trabalhos, e vão fazer os negócios".

Reunião em Foz do Iguaçu

O deputado Heitor Schuch anunciou que a primeira reunião da Comissão Especial das Mudanças Climáticas do Parlasul será dia 19 de agosto, em Foz do Iguaçu. A próxima reunião será em Assunção, no Paraguai, e depois terá uma reunião em Buenos Aires.