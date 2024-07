IA e criatividade

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, edição de 09/07/2024 O colunista Fernando Albrecht expressou sua opinião de que a Inteligência Artificial (IA) é o pior invento da humanidade, principalmente por desmoronar a criatividade (). Os seres humanos podem usar a IA ao seu favor e otimizar recursos. Ela expande nossas capacidades e nos torna melhores naquilo que fazemos. Como os algoritmos aprendem de maneira diferente dos seres humanos, eles olham para as coisas de maneira diferente. Sistemas de IA podem automatizar tarefas rotineiras e prever demandas de mercado. Podem acelerar e melhorar a precisão de diagnósticos médicos, autoatendimento eficiente, conteúdo personalizado, aprendizado otimizado e uma infinidade de outras possibilidades. É preciso ter um pouco de fé na humanidade! (Max Dantas)

Gastos federais

JC, 11/07/2024 Enquanto o governo federal continuar gastando o que gasta em viagens, principalmente com passagens aéreas de última hora, com compra de supérfluos e mantendo os quase 40 ministérios fazendo despesas, a máquina seguirá inchando. Não vai haver impostos e receitas que cheguem para ficar dentro das exigências fiscais e do controle de gastos. Nem o Arcabouço, nem a reforma tributária () suportarão tantas mordomias. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)

Trensurb

Site do JC, 11/07/2024 Há mais de 60 dias sem operar em Porto Alegre em função das enchentes, o Trensurb é o principal transporte coletivo para quem precisa se locomover entre Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre. Antes da enchente, a viagem entre a estação Novo Hamburgo e a estação Mercado, no Centro da Capital, levava cerca de uma hora. Agora, o tempo do trajeto leva mais do que o dobro (). Excelente reportagem! Imagina levar três horas para chegar ao destino… É inaceitável ter de sair de casa às 5h para chegar às 8h no trabalho. (Paula Assunção)

Trensurb II

Que matéria excelente! É lastimável ver o descaso com a população. Parabéns ao JC e à repórter pelo assunto que nos afeta diariamente. (Jenifer Santos)

Reconstrução

JC, 11/07/2024 O governo federal, por meio do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, vai ressarcir R$ 1,3 bilhão em crédito tributários a empresas do Estado. O processo de pagamento dessa antecipação se iniciará ainda no mês de julho, e os valores devem ser pagos até agosto ou, mais tardar, setembro (). E isto é favor ou obrigação de qualquer governo que centraliza recursos dos estados? (Júlio César Aguiar)