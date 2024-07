Festa alemã na terra dos dois maninhos

A comemoração dos 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul ganha força, principalmente no Vale do Sinos. A data oficialmente é celebrada em 25 de julho, e o município de Dois Irmãos já se prepara, como mostra a foto das imediações da antiga Igreja Matriz de São Miguel, construída entre 1868 e 1880, erguida pela comunidade católica alemã.



Polvadeira francesa

O resultado das eleições francesas mostra que não se deve confundir pesquisa com o que as urnas falaram. Cantaram vantagem que a direita venceria, mas quem levou foi a esquerda, embora sem maioria. Os embates serão briga de foice no escuro.

Um rio inquieto

Quase ninguém comemorou o fato de o Guaíba ter ficado abaixo dos 3 metros, o que teve início perto do final de semana passado. Caprichoso como potro redomão, caía abaixo de 3 metros, estabilizava, subia um pouco e depois voltava à sua trajetória de queda.

Da China para a vila

A Magazine Luiza fez parceria com a gigante chinesa de e-commerce Aliexpress. Há duas interpretações, uma do filósofo chinês das guerras, Sun Tzu: se não podes derrotar um inimigo, alia-te a ele. A segunda é um provérbio popular brasileiro quando se dá o inevitável: entreguei a Deus!

A pá musical

Tramontina/Divulgação/JC

No dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Para comemorar a data, a Tramontina transformou essa ferramenta do campo em instrumento musical, uma guitarra. A inspiração veio das cigar box guitars, construídas por trabalhadores rurais e músicos itinerantes com caixas de charuto, pedaços de madeira e fios de arame, comuns entre os artistas do Blues, o pai do Rock.



A segunda via

Nos círculos empresariais o comentário geral era a necessidade de Porto Alegre ter um aeroporto alternativo. Os que existem - aérodromos de Eldorado do Sul, Torres e Belém Novo - precisam de asfaltamento e ampliação da pista, mas isso é fácil. A estrutura aeroportuária e logística é que são elas.

A asneira do milênio

A despeito de suas utilizações para o bem, o pior invento da humanidade é a Inteligência Artificial (IA). Vai desmoronar a criatividade, plastificar a informação, tornará estudantes meros digitadores de Control C Control V, e tornará asnos em doutores.

Sinal dos tempos

Temos um novo normal em uma série de coisas da vida, o clima é um deles, mas há outro muito preocupante. Trampas em editais de licitação, fraudes no serviço público, malfeitos de governantes, todos fazem e farão parte cada vez mais na nossa vida. O ser humano não falha quando se trata de pegar o dinheiro dos outros.

A recuperação

O diretor-executivo da Sicredi Origens RS, Gerson Kunkel, será um dos painelistas no evento Recuperação do Rio Grande do Sul: Contribuições do Direito e da Economia, que acontecerá no Teatro Unisinos. O evento abordará os desafios e oportunidades para a reconstrução do Estado e de Porto Alegre pelo viés jurídico e econômico.

Cadê a estratégia?