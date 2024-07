coluna Plano de Voo, Jornal do Comércio, edição de 09/07/2024 O Aeroporto Internacional Salgado Filho volta a receber passageiros a partir desta segunda-feira, mas os embarques seguem ocorrendo da Base Aérea de Canoas. O transporte até a cidade vizinha será feito por ônibus fretados (). Muito lamentável a memória dos que moram em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Há tempos atrás houve um movimento para a troca de local do Aeroporto Internacional Salgado Filho e da Rodoviária de Porto Alegre, e nós não aceitamos por políticas. Ou seja, o dinheiro sempre falou mais alto do que a voz do povo. (Jorge Wait)

Salgado Filho II

Pesadelo? Não. Realmente moramos em uma vila. O desrespeito do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre demonstram o quão pequenos somos e o quanto mais seremos. Falta adjetivo para qualificar ações como essas. Nada justifica ficarmos sem aeroporto. Assumam as obras diuturnamente! Depois discutam de quem é essa conta, mas com o aeroporto funcionando. É, é sim um pesadelo da nossa Vila Porto Alegre. (Luiz Ernani Mottola)

Guaíba

O Rio Grande do Sul já foi palco de um dos maiores programas de recuperação ambiental executados no Brasil, o Pró-Guaíba. Porém, infelizmente, foi abandonado pela metade há cerca de 20 anos atrás. E que falta ele nos faz hoje! (Arno Kayser)

Plano Real

série Plano Real 30 Anos, JC, 05/07/2024 Desde o fim do Mil-réis, em 1942, o Real já é a moeda mais longeva do País. Desde aquele ano, o Brasil contou com oito diferentes moedas: Cruzeiro, Cruzeiro Novo, novamente Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro outra vez, Cruzeiro Real e Real. Agora, o Real se prepara para receber uma nova roupagem, em formato digital (). Não podemos subestimar a importância de ter uma moeda offline, que não dependa de nenhum dispositivo eletrônico ou de rede. (Felipe Malheiro da Graça)

Auxílio reconstrução

O pagamento do Auxílio Reconstrução, benefício do governo federal no valor de R$ 5.100,00 a todos que tiveram as suas residências alagadas pelas enchentes, em maio, tem sido motivo de reclamação pela demora em ser liberado. Já são 40 dias que o cadastro está em análise e até agora nada! Até quando vai isso? Por que tanta demora? As famílias precisam de ajuda! (Karina Ribeiro)

Auxílio reconstrução II

Estou inscrita no cadastro desde 29 de maio e até agora só em análise. Não entendo porque tanta demora. Moro no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e por aqui alagou tudo. (Clarice Nunes da Silva)