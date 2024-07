Dos réis ao Real digital, o que esperar do futuro da moeda brasileira

Desde o fim do mil-réis, em 1942 - moeda que circulou no Brasil durante mais de quatro séculos até ser trocada pelo cruzeiro em uma reforma monetária do governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo - o Real já é a moeda mais longeva do País. De 1942 até os dias hoje, o Brasil contou com oito diferentes moedas: cruzeiro, cruzeiro novo, novamente cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro outra vez, cruzeiro real e real. Após a consolidação em um cenário que era acostumado com tocas sucessivas, o Real se prepara agora para receber novas roupagens, em um formato digital.

A moeda digital brasileira, que foi batizada de Drex pelo Banco Central (BC), encontra-se em fase de testes e ainda não foi anunciada a sua data de lançamento, podendo ocorrer entre 2025 e 2026. “Teremos uma nova forma de trabalhar via carteiras digitais conectadas com o Banco Central em que poderemos transferir, por exemplo, R$ 100 para essas carteiras e elas terão exatamente o mesmo valor, ou seja, 100 Drex”, detalha a economista e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carla Beni.



A economista enfatiza a diferença entre Drex e Pix: “O Pix é uma forma de transferência de moeda e entra na mesma categoria do antigo cheque e dos cartões de débito e de crédito. Já o Drex é a moeda em si na sua versão digital”, compara.



Segundo o BC, a utilização do Drex na comparação com o Pix também se dará para fins distintos. Enquanto o Pix obedece a limites de segurança e é usado, na maior parte das vezes, para transações comerciais, o Drex poderá ser usado para comprar imóveis, veículos e até títulos públicos. Outra diferença em relação ao Pix é que, no Drex, a transferência utilizará a tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas.



“A tecnologia blockchain fornecerá ainda mais segurança para transações financeiras. Adicionalmente, esperamos que possibilite registrar e transacionar ativos digitais. Um dos grandes ganhos aguardados é a realização de contratos inteligentes, facilitando vendas de produtos e negociações em geral”, complementa a Edlayne Burr, diretora executiva e líder de Estratégia para Pagamentos da Accenture na América Latina.



Para Edlayne, o País tem se destacado como um forte ator da evolução tecnológica no mercado financeiro, combinando, em suas palavras, inovação com políticas regulatórias eficazes. "Quando comparamos o Brasil com outros países, vemos que ele está à frente de muitas economias desenvolvidas em termos de inovação em pagamentos digitais. Enquanto países como os Estados Unidos ainda estão em fases iniciais de adoção de sistemas de pagamento instantâneo, o Brasil já consolidou e popularizou o Pix, tornando-o parte integrante da vida financeira diária dos brasileiros", ressalta.

O professor de economia da Ufrgs Luiz Augusto Estrella Faria aponta o debate do futuro da moeda, não só no Brasil como no mundo, para um outro lado. “As pessoas ficam muito impressionadas com o uso de moedas digitais ou virtuais. Na verdade, toda a moeda é virtual desde que não existe mais a convertibilidade como no tempo do padrão ouro. E isso faz mais de 100 anos”, diz.



Ele explica que a moeda nada mais é do que uma promessa de pagamento, como uma nota promissória. A diferença é que ela é emitida pelo Estado, que lhe confere credibilidade. “Da mesma forma, por não ser emitido por nenhum Estado, o Bitcoin ou outra criptomoeda é um investimento de alto risco, porque a sua garantia é dada por um agente privado, infinitamente menos poderoso que um agente governamental”, explica.



Faria destaca o peso da confiança em uma moeda, já que o seu real poder de compra só é conhecido quando a trocamos no mercado por um produto ou pela moeda de outro país. Segundo ele, se o Estado que a emite for forte, será desejada por todos. “Ao fim e ao cabo, o dólar é aceito com facilidade porque os Estados Unidos têm o maior PIB e o maior exército do mundo”, diz.



O professor aponta como uma tendência a criação de moedas supranacionais, a exemplo do Euro, a partir de novos arranjos internacionais entre grupos de países. “Os Brics (grupo econômico formal formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), por seu poder econômico e também pela força militar de Rússia e China, vêm sendo vistos como possíveis criadores de um novo arranjo monetário internacional. É uma possibilidade. Mas é certo que o movimento na direção de uma maior variedade de moedas nas transações globais veio para ficar”, conclui.

Inovação no sistema financeiro veio na esteira do Plano Real

os 30 anos do Plano Real moldaram o mercado financeiro em direção ao avanço da inovação e da tecnologia.



Em 1996, segundo a federação, foram feitos investimentos no desenvolvimento e disponibilização da internet banking aos clientes e, como parte de um esforço global para aumentar a segurança nas transações com cartões, foi implantado o chip, a partir de 1999.



Já nos anos 2000, a Febraban recorda que foi lançado o primeiro serviço de aplicativo mobile no Brasil e, em 2002, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) foi estabelecido no País, como um conjunto de regras e sistemas para aprimorar as operações financeiras e de pagamento.



A implantação do Pix – sistema de transferências instantâneas -, por sua vez, veio em 2020 e ganhou grande adesão entre os brasileiros. Em 2023, de acordo com a Febraban, foram quase 42 bilhões de transações pelo sistema, o que representa um crescimento de 75%, em relação ao ano anterior. Desta forma, o Pix se tornou o meio de pagamento mais popular do Brasil.



Em 2021, foi a vez do Open Finance, que permite o compartilhamento, por parte dos clientes, de seus dados de forma padronizada com diversos tipos de instituições financeiras. No mesmo ano, iniciaram os estudos para a implementação da moeda digital brasileira.

Linha do tempo das moedas no Brasil

- Réis (1500 a 1942)

- Cruzeiro (1942 a 1967)

- Cruzeiro Novo (1967 a 1970)

- Cruzeiro (1970 a 1986)

- Cruzado (1986 a 1989)

- Cruzado Novo (1989 a 1990)

- Cruzeiro (1990 a 1993)

- Cruzeiro Real (1993 a 1994)

- Real (Desde 1994)