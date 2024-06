PIB gaúcho

JC, 26/06/2024 Os danos causados pelas enchentes devem afetar o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 12% para este ano - a previsão do Palácio Piratini é de impacto de R$ 55 bilhões a R$ 80 bilhões até dezembro. Apenas em maio, houve queda de R$ 10 bilhões a R$ 14 bilhões no PIB do mês, em comparação a maio de 2023 (). Se não fizerem obras preventivas para as próximas enchentes que virão (que até agora não vi!), teremos várias retrações mais adiante. Junte o acelerado envelhecimento da população e logo veremos o Estado do Rio Grande do Sul como o mais pobre da federação. (Ernane Pfuller)

Só para refletir: não era mais inteligente investir em manutenção, saneamento básico e mapeamento de áreas de inundações. O que sai mais caro? Temos várias metas a cumprir, entre elas, de tratamento de esgoto, de resíduos sólidos, mas isto nunca é levado a sério. Sempre tem que ser apagando o incêndio e traumatizando as comunidades. Era previsto que uma hora aconteceria o desastre. Só me pergunto onde fica o accountability? Não se trata só de Eduardo Leite, mas de todo gestor público. (Luana Realy)

O Centro de Acolhimento Humanitário (CHA) de Porto Alegre, localizado na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, será inaugurado no dia 10 de julho. A finalidade do espaço será receber pessoas que perderam suas casas em decorrência das enchentes. O CHA pode receber em torno de 800 a mil pessoas. Até o momento, 848 pessoas serão direcionadas para lá a partir do mês que vem. Ao invés de organizarem imóveis desocupados da cidade, seguindo regras internacionais de direitos humanos na ocupação, fazem um abrigo "provisório permanente". (Luciane Cuervo)

O que estão gastando com isso para manter as pessoas aí, não seria melhor já construir casas populares e dar dignidade aos gaúchos? Com a mão de obra deles mesmos. (Adriana Coelho)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para reconhecer que o porte de maconha para consumo próprio não é crime. Os ministros ainda irão debater critérios objetivos para diferenciar usuários e traficantes, inclusive na quantidade da droga. Os ministros declararam que esse não é um delito criminal, mas um ilícito administrativo. Uma das consequências da decisão é que quem for enquadrado como usuário não terá antecedentes criminais. Diferenciar usuário e traficantes: o usuário só vai portar se comprar de um traficante. Logo, liberaram o tráfico. (Rosane Levenfus)