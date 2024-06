Aeroporto Salgado Filho

Enquanto se projeta um retorno parcial da operação com passageiros no complexo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, outra frente faz uma análise de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessão do ativo aeroviário. O assunto tramita na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A concessionária Fraport Brasil encaminhou a solicitação para a revisão, considerando o impacto do fechamento no fluxo de receitas, além de custos para colocar o complexo de volta à operação (Coluna Minuto Varejo, JC, 24/06/2024). Jogo político, já era para estar arrumando a pista, porque o embarque não pegou água. Foco na pista. O Estado precisa muito do aeroporto, mas os interessados só pensam no seu umbigo nesse momento. São milhares de empregos diretos e indiretos. (Luciano Cezar)