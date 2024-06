As perdas na agricultura com a enxurrada no RS

Jornal do Comércio, 28/05/2024 Já batem na casa dos R$ 3 bilhões as perdas consolidadas somente nas áreas agrícolas alagadas por causa da enxurrada que atingiu o RS. Mas, segundo a Federação da Agricultura do Estado (Farsul), o número real será ainda maior (). Parabéns pelo trabalho de vocês. Jornalismo e informações corretas são essenciais nessa crise. (Tati Casser)

JC 91 anos

91 anos Há, o Jornal do Comércio vem desempenhando essa relevante missão diante da população gaúcha. A informação é a base da educação de cada um de nós. Parabéns a toda a equipe do jornal! Que tenham sempre muito êxito na caminhada! (Pe. Jorge Álvaro Knapp, diretor-geral do Colégio Anchieta)

Em um momento tão difícil, fica ainda mais clara a importância do JC para o Rio Grande. Há 91 anos, demonstra o compromisso com a informação, o equilíbrio e a pluralidade que ajudam os empresários nas tomadas de decisões e ajudarão na reconstrução do Estado. Parabéns! (Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi)

Uma história construída e contada a partir de muitos olhares, muitas mãos, em uma cobertura jornalística que tem sido fundamental para informar e impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado. Que esta data marque este momento de celebração com a força que precisamos para a renovação de nossas relações e propósitos, convictos de que, para continuar nossas missões, precisamos de uma imprensa livre e comprometida, nos moldes do JC, para bem informar e servir à comunidade. Feliz aniversário e que venham muitos anos de sucesso! (Nivio Lewis Delgado, presidente do Fundacred)

O Jornal do Comércio, há 91 anos, impacta positivamente a economia ddo Rio Grande do Sul. E faz isso a partir de seu importante papel social: informar com qualidade, seriedade e profundidade. Uma missão que se prova ainda mais relevante em tempos desafiadores como o que vivemos agora. Parabéns! (Marcelo Reichert, CEO da FCC)

O cooperativismo gaúcho parabeniza o Jornal do Comércio pelos 91 anos de compromisso e excelência! Sua cobertura jornalística tem sido essencial para informar e apoiar o cooperativismo. Que o JC continue trazendo notícias e análises que orientem as cooperativas e todos os envolvidos no setor. (Darci Pedro Hartmann, presidente do Sistema Ocergs)

Há 91 anos, o JC é porta-voz do setor produtivo e de todos os segmentos comprometidos com o desenvolvimento do RS. Pluralidade de informação, compromisso com a história e talentos do jornalismo forjaram uma trajetória que orgulha as tradições do nosso Estado. Parabéns à direção, funcionários e clientes deste "guri" com mais de nove décadas que trilha um caminho que fortalece o jornalismo de qualidade. (Gilberto Jasper, jornalista)