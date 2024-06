Os livros perdidos na enchente

coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 29/05/2024 Os livros, antes "novos", deveriam estar nas prateleiras, à espera dos inúmeros leitores. No entanto, a enchente mostrou uma cena chocante. Uma montanha de livros na calçada em frente à Livraria Santos, no 4° Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre. Duas lojas foram as mais afetadas pela inundação: a da avenida Brasil, na Capital, e a localizada do Canoas Shopping (). Além das vidas, uma tragédia irreparável. Bens materiais, por mais lamentável que seja, se recuperam. Mas, vidas e conhecimento (livros) são uma perda inimaginável. (Léo Josi)

JC 91 anos

91 anos do Jornal do Comércio Celebramos ose agradecemos pelo importante apoio na informação da sociedade, especialmente em momentos críticos como o que nosso Estado vem atravessando. Seu compromisso com a verdade e a transparência fortalece nossa comunidade e nos ajuda a enfrentar desafios. (Beto Fantinel, secretário de Desenvolvimento Social)

O Jornal do Comércio é reconhecido pela credibilidade. Em 91 anos de história foi sempre confiável fonte de informação e intérprete da história do Rio Grande do Sul, valorizando o desenvolvimento e as grandes conquistas e atuando com seriedade nos momentos difíceis, como este que estamos vivenciando atualmente. Parabéns por desempenhar esse papel social com competência e qualidade. (Riberto Barbanera, presidente da CEEE Equatorial)

Ao Jornal do Comércio, nosso agradecimento por tantos anos de um jornalismo sério e comprometido com a economia gaúcha. Parabéns pelos 91 anos de história! (Alessandra Sehn, sócia-diretora da Arcádia)

Ao longo de sua trajetória, o JC desempenhou um papel fundamental em nossa sociedade, fornecendo informações precisas e relevantes. Especialmente agora, pelos desafios que nosso Estado vem enfrentando, vocês têm sido essenciais para manter a população informada e consciente sobre os acontecimentos que impactam nossas vidas. Parabéns por essa história de 91 anos! (Márcio Biolchi, deputado federal pelo MDB)

Parabéns ao Jornal do Comércio pelos 91 anos de excelência e compromisso com a verdade. Que o legado de vocês continue forte e impactante por muitos anos mais. (Marcos Rovinski, presidente do Sindicato Médico do RS)

Compromisso com a verdade e a ética têm sido marcas registradas do Jornal do Comércio ao longo desses 91 anos. Parabéns por se consolidar como voz respeitada e fonte de conhecimento para a sociedade gaúcha, especialmente no momento de tantos desafios enfrentados. Que siga adiante nessa missão! (Bruno Vallini, presidente da Ivira Incorporação e Desenvolvimento Imobiliário)