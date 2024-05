Jornal do Comércio, 13/05/2024 Precisando aliviar o acesso a Porto Alegre para a chegada de mantimentos e mão de obra no combate às enchentes no Rio Grande do Sul, a prefeitura da Capital liberou o uso do corredor humanitário construído na avenida Castelo Branco, derrubando a passarela próxima ao túnel da Conceição (). Esta passarela era mais baixa do que deveria. Vai liberar o trânsito emergencial e no futuro se corrige a altura. De repente esta via pode ser reconstruída elevada em definitivo. Nunca se sabe o amanhã. (Augusto Bilhalva Goulart)

Cheia em Porto Alegre II

Parabéns aos servidores públicos que estão fazendo um ótimo trabalho. (Lucas Ribeiro)

Cheia em Porto Alegre III

Já era hora... Essa passarela serviu por muitos anos aos pedestres, mas já faz tempo que ela só servia para facilitar a vida dos "batedores de carteira" da área. (Andreia Furtado)

Nível do Guaíba

JC, 13/05/2024 O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) vem fazendo análises sobre o nível do Guaíba diariamente (). Gratidão aos pesquisadores do IPH, fazendo toda a diferença com dados científicos nesse momento. (Laura Azeredo)

Saúde

JC, 10/05/2024 Desde a última semana, moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana, assim como os da maioria dos municípios do Estado, estão sofrendo as consequências da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Além dos milhares de desalojamentos, as enchentes geram uma séria preocupação com a saúde pública, com alerta para o perigo de doenças resultantes do contato com água contaminada, bem como para o aumento da proliferação do mosquito transmissor da dengue (). Espero sinceramente que o governo federal use os profissionais da saúde que atuaram nos abrigos para trabalhar nesse cenário pós-guerra. (Daniel dos Santos Vieira)

Reconstrução

JC, 15/05/2024 O líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Frederico Antunes (PP), afirmou que enviará ao Parlamento gaúcho um texto para aprovar a criação de um fundo único de reconstrução do Estado (). Temos certeza de que apesar das dificuldades atuais, o RS encontrará forças para sua reconstrução, após a calamidade pública. O povo gaúcho com sua cultura, sua história e sua força são as bases para enfrentamentos dos desafios dos próximos tempos. A natureza demonstra as necessidades das ações humanas planejadas e organizadas visando a preservação e adaptação ao clima global. (Abdon Barretto Filho)