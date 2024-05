Criação de fundo de reconstrução do RS deve ser votada na semana que vem na ALRS

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Frederico Antunes (PP), afirmou que enviará ao parlamento gaúcho um texto para aprovar a criação de um fundo único de reconstrução do Estado. A ideia é terminar de redigir a matéria e protocolar o projeto até quinta-feira (16).

"Estamos montando um projeto de criação de fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul. A ideia é votar no início da semana que vem", disse o deputado. A matéria está sendo criada com base em uma sugestão da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT). O texto do governo com mais detalhes deve ser divulgado nesta quarta-feira.

O economista Jorge Ussan, assessor da bancada do PT, explicou que a proposta busca reunir e centralizar todos os recursos que chegam para o estado em um único fundo. O 'fundão', segundo Ussan, traz mais organização e transparência. "O fundo reúne todos os recursos espalhados, desde recursos do governo até doações das entidades privadas e mesmo doações estrangeiras. É transparência tanto para os órgãos de controle quanto para a população", explicou.

Na prática, o fundo deve reunir desde os recursos que entram no PIX do governo até o dinheiro que o Estado irá deixar de enviar à União, cerca de R$ 11 bilhões, com a suspensão da dívida por 36 meses. Uma das exigências do governo para a medida é que o recurso seja utilizado para a reconstrução do Estado.

Nesta terça-feira, a ALRS aprovou estado de calamidade no RS.