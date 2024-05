A tragédia do clima no RS

O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia climática de sua história. A chuva intensa e incessante que cai no território gaúcho desde a madrugada de 29 de abril deixa um rastro de destruição e dor. Ao menos 147 municípios foram afetados pelas cheias dos rios (Jornal do Comércio, 02/05/2024). Que a gente não se esqueça que a calamidade que está ocorrendo no RS não é causada somente pelo excesso das chuvas, graças ao El Niño… Ocorre, também, pelo fim da resiliência dos ecossistemas. Ou seja, é culpa do desmatamento, da destruição das encostas, do aterramento de banhados e da monocultura. Ecossistemas preservados poderiam nos proteger do excesso de chuvas, mas o dinheiro rápido e fácil falou mais alto e aqui estamos. (Clara Silva)