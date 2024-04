A agenda de transição energética em Hannover

Jornal do Comércio, 23/04/2024 A agenda de transição energética, de hidrogênio verde e de indústria sustentável ganha mais destaque na Feira de Hannover a cada ano. Temas que estão alinhados aos objetivos do Rio Grande do Sul, que trabalha para viabilizar a produção de hidrogênio verde por aqui (). O RS deve ficar alerta para as novas tecnologias e investir corretamente no seu futuro. A região Nordeste está muito à nossa frente. Um aeroporto para atender ao Porto de Rio Grande, por exemplo, é essencial para o Estado se desenvolver. (Nevile A. Przybylski)

Cardápios

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto de lei que proíbe a apresentação de cardápios exclusivamente digitais - os populares QR Codes - em estabelecimentos da cidade ( JC, 23/04/2024 ). Sensata e correta a decisão da Câmara ao aprovar projeto de lei que veda a sistemática da adoção de apenas cardápios digitais nos bares e restaurantes. Porto Alegre é uma capital com expressivo número de idosos, de modo que a manutenção do tradicional cardápio impresso se impõe. E mais: a questão da segurança de todos; hoje em dia apontar a câmera do celular para um QR Code pode significar cair num golpe. (Natalia Setúbal)

Portabilidade

Relatório trimestral da ABR Telecom mostra que, desde setembro de 2008, quando o serviço passou a ser oferecido no País, até 31 de março de 2024, foram efetivadas 22,65 milhões (25%) de migrações por usuários de telefones fixos e 68,91 milhões (75%) a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis. Em Santa Vitória do Palmar, no Sul do RS, a portabilidade do telefone fixo não está disponível. Já estou tentando há dois anos e toda vez recebo a mesma resposta: que não está disponível. (Marco Antônio van Ommeren)