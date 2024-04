O mercado de alimentos funcionais no Brasil

Empresa fundada há 25 anos na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Cereais Naturale vem consolidando sua posição no mercado de alimentos funcionais no Brasil. Em entrevista ao JC (Com a Palavra, caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 26/02/2024), a diretora de Marketing Natália Dolzan, contou que a trajetória na indústria de aveia não se limita apenas às responsabilidades profissionais, mas se estende ao comprometimento com a promoção de um estilo de vida equilibrado. Excelente matéria! A entrevistada sabe do que está falando e as perguntas foram muito bem elaboradas. Conheço a região e o que ela diz é mesmo verdade: a empresa criou uma ótima alternativa para as terras e os proprietários, sobretudo em pequena propriedade com poucas alternativas. (Wilson Lima)