Caderno Marcas de Quem Decide, Jornal do Comércio, 02/04/2024 O caderno Marcas de Quem Decide 2024, fruto de uma pesquisa exclusiva promovida pelo Jornal do Comércio, chegou a sua 26ª edição trazendo um levantamento aprofundado sobre mais de 70 setores da economia gaúcha. É a única pesquisa de amplitude estadual que mede tanto as marcas mais lembradas quanto as preferidas de consumidores gaúchos (). Parabéns pelo especial Marcas de Quem Decide. Adorei a pesquisa e a reportagem está maravilhosa. (Tânia Hofmeister)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 11/03/2023 Três marcas de lojas conhecidas deixaram de fazer parte do mix do BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre (). Acho tão mais fácil e prático comprar pela Internet. Só vou ao shopping para almoçar, jantar ou tomar um cafezinho. (Fran Cristófoli)

Incentivos fiscais

JC, 1°/04/2024 Um grupo de empresários liderado pelo presidente da Cotrijal, Nei Manica (), quer substituir o corte de benefícios fiscais, que afeta suas empresas, por um aumento geral de ICMS de 19%, o que vai afetar toda a população do RS. Espero que este absurdo não prospere. O governador Eduardo Leite que corte despesas ao invés de passar a conta para os outros. (Rafael Alberti Cesa)

Energia elétrica

Muito tem se falado da ineficiência das concessionárias de energia elétrica devido ao tempo de religamento após quedas de luz ocasionadas por problemas meteorológicos (ventos extremos). Fato é que há centenas ou milhares de pontos com problemas ao mesmo tempo e a maior causa é, sem dúvidas, as árvores. Há 20 (ou 30 anos), a concessionária fazia desbastes nas árvores e hoje já não é tão simples devido à legislação ambiental. Basta andar "meia dúzia" de quadras em Porto Alegre para se verificar árvores e mais árvores com galhos "enrolados" nos fios. Agora, multiplique por milhares de árvores (cidade inteira). Em suma, ou se volta a facilitar o corte (desbastes dos galhos) ou a falta de luz se tornará cada vez mais frequente. (João Paulo Silveira)

Compras online

Há mais de três décadas que o Rio Grande do Sul perde terreno em atuação e competitividade para os estados vizinhos de Santa Catarina e Paraná. Um exemplo de março de 2024, mostra bem a razão pela qual tudo está como está por aqui. Um frete de compra online de Porto Alegre para Porto Alegre, portanto, um frete entre bairros, tem custo apontado de R$ 15,00, e a mesma compra, por preço menor, o frete foi de R$ 24,12 de cidade do Paraná para Porto Alegre. Você tem dúvida qual compra foi feita? (Nadir Silveira Dias).